Le district scolaire 26 de Cary sollicite les commentaires du public la semaine prochaine pour le processus d’embauche du surintendant – Shaw Local

Le surintendant Brian Coleman prenant sa retraite à la fin de cette année scolaire, le district scolaire 26 de Cary cherche à recueillir des commentaires à mesure qu’il avance dans la recherche de son remplaçant.

Le district tiendra deux réunions de contribution communautaire la semaine prochaine, a indiqué le conseil scolaire dans un communiqué de presse.

“Le conseil s’engage à faire en sorte que la contribution de la communauté fasse partie du processus d’embauche du surintendant”, ont déclaré les membres du conseil dans le communiqué. « Le conseil apprécie profondément les commentaires de ceux que nous servons. Ces réunions publiques contribueront à façonner la recherche du prochain chef de notre district.

Les membres de la communauté peuvent également participer à un sondage pour définir « 10 qualités importantes » chez un surintendant à surveymonkey.com/r/KRDHHK3.

Les réunions auront lieu à 10 h le 13 septembre à la bibliothèque publique de Cary Area, 1606 Three Oaks Road, et à 18 h 30 le 14 septembre dans le gymnase de l’école Oak Knoll, 409 N. First St.

Les deux réunions sont ouvertes au public et la réunion du 14 septembre sera également ouverte aux participants virtuels.