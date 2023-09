Le district scolaire 115 de Yorkville prépare un plan de dépenses de 92 millions de dollars – Shaw Local

YORKVILLE – Une augmentation de plusieurs millions de dollars du financement de l’État de l’Illinois aide le district scolaire 115 de Yorkville à équilibrer ses comptes.

Le district reçoit 24,9 millions de dollars d’aide d’État cette année, soit une augmentation de 5,2 millions de dollars par rapport à l’allocation de l’année dernière, a déclaré le directeur financier Kreg Wesley.

L’aide de l’État fait partie du budget de fonctionnement proposé de 92 millions de dollars du district pour l’exercice 2024, qui a débuté le 1er juillet.

Le conseil scolaire devrait approuver le plan de dépenses lors de sa réunion du 25 septembre.

Le budget de fonctionnement, soit environ 800 000 $ de plus que l’année dernière, comprend les salaires des enseignants et du personnel du district, les services et fournitures sous-traités.

Le budget total, qui s’élève à 106 millions de dollars, comprend des projets d’investissement, le paiement du service de la dette et des projets en matière de vie, de santé et de sécurité.

Techniquement, le budget total présente un déficit de 909 000 $, mais cela est dû au fait que le district dépense rapidement une émission obligataire de 9 millions de dollars pour des projets d’investissement.

L’argent a été utilisé pour financer des projets allant du remplacement du toit aux caméras de sécurité des écoles, en passant par une nouvelle surface en gazon synthétique au stade de football de l’école secondaire de Yorkville.

Wesley a déclaré que la formule de financement fondée sur des données probantes de l’État, introduite en 2018, profite au district scolaire en pleine croissance. Il prévoit un solde du fonds de fonctionnement à la fin de l’année de près de 80 millions de dollars.

« Le budget est un aperçu des finances du district et nous avons un solide solde de fonds », a déclaré Wesley.

L’année dernière, les inscriptions s’élevaient à environ 7 000 étudiants. Les chiffres des inscriptions pour cette année universitaire devraient être considérablement plus élevés.