Le district sanitaire signale le niveau d’activité des moustiques le plus élevé jamais enregistré dans la vallée de Las Vegas ; 16 codes postaux sont positifs au virus du Nil occidental

LAS VEGAS (KLAS) — Le district sanitaire du sud du Nevada a déclaré lundi avoir établi un nouveau record d’activité des moustiques au début de l’année et qu’il recevait également un nombre croissant de plaintes du public.

Le programme de surveillance des moustiques du district a signalé qu’au 6 juin, 91 pools, comprenant 3 081 moustiques provenant de 16 codes postaux, ont été testés positifs pour le virus du Nil occidental, et deux pools de moustiques, comprenant 46 moustiques provenant de deux codes postaux, ont été testés positifs pour le virus qui cause le St . Encéphalite de Louis.





La propagation du moustique Aedes aegypti dans la région a provoqué une augmentation de son nombre. « Aedes aegypti les moustiques sont connus pour être des piqueurs agressifs pendant la journée qui préfèrent se nourrir de personnes plutôt que d’oiseaux et ont été testés positifs pour le virus du Nil occidental pour la première fois dans le comté de Clark. « , a rapporté le district sanitaire dans un communiqué de presse.

Minimiser l’activité des moustiques cet été alors que le district sanitaire détecte le virus du Nil occidental dans le comté de Clark



Selon le SNHD, la dernière fois que des moustiques du comté de Clark ont ​​été testés positifs à l’encéphalite de Saint-Louis, c’était en 2019 et il n’y a eu aucun cas humain depuis 2016. Les gens peuvent attraper le virus s’ils sont piqués par un moustique infecté, mais la plupart des gens ne développeront pas de symptômes. . Environ une personne sur cinq tombera malade et souffrira de fièvre, de maux de tête, d’éruptions cutanées, de nausées, de vomissements, de diarrhée et de fatigue.

Certaines personnes – environ une personne sur 150 – développeront également une forme neuroinvasive de la maladie qui provoque une encéphalite (inflammation du cerveau) ou une méningite (inflammation des membranes entourant le cerveau et la moelle épinière).

Selon le SHND, « une activité minimale du virus du Nil occidental a été signalée en 2020, 2021 et 2023. En 2019, 43 cas humains ont été signalés ».

Surveillance des moustiques les rapports peuvent être consultés sur ce lien. Vous pouvez également trouver une carte indiquant où se situe l’activité des moustiques dans la vallée.