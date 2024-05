Le district sanitaire du sud du Nevada annonce la détection des premiers moustiques positifs au virus du Nil occidental dans le comté de Clark

LAS VEGAS (KLAS) – Le district sanitaire du sud du Nevada a annoncé la détection des premiers moustiques positifs au virus du Nil occidental dans le comté de Clark.

Le programme de surveillance des maladies des moustiques du district sanitaire a piégé et identifié les moustiques positifs au virus du Nil occidental dans les codes postaux 89031 et 89032. A ce jour, plus de 9 000 moustiques ont été testés en 2024.

Le comté de Clark a connu une augmentation substantielle du nombre de moustiques Aedes aegypti. Contrairement aux moustiques typiques, Aedes aegypti est un piqueur agressif pendant la journée qui préfère se nourrir des humains plutôt que des oiseaux. Ce sont des mordeurs persistants aux chevilles, avec une seule femelle capable de prendre de nombreuses morsures. Depuis l’identification initiale d’Aedes aegypti en 2017 dans quatre codes postaux du comté de Clark, leur présence s’est étendue à 12 codes postaux en 2022 et 43 en 2023.

Le district sanitaire a déclaré qu’il exhortait les résidents à se joindre à la campagne « Fight the Bite » pour réduire l’impact des moustiques. La campagne appelle la population à éliminer l’eau stagnante ; prévenir les piqûres de moustiques en prenant les précautions appropriées ; et signalez l’activité des moustiques au programme de surveillance du district sanitaire au 702-759-1633.