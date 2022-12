Le district paiera 5 millions de dollars pour la mort d’un adolescent lors d’un entraînement de football

FEDERAL WAY, Washington (AP) – Un district scolaire de Washington versera 5,25 millions de dollars à la famille d’un lycéen décédé des suites d’une crise cardiaque survenue lors d’un entraînement de football en 2018.

Allen Harris, 16 ans, participait à un entraînement de conditionnement le 24 juillet “exceptionnellement chaud” lorsqu’il s’est effondré et a subi une crise après avoir terminé des séries de sprints, a rapporté le Seattle Times.

Le procès indique que trois entraîneurs n’ont pas reconnu les symptômes d’un arrêt cardiaque soudain et ne l’ont pas réanimé ni récupéré un défibrillateur externe automatisé à proximité.

“Les entraîneurs pensaient qu’Allen avait simplement une crise et un autre joueur lui a versé de l’eau sur la tête”, selon des documents judiciaires et une déclaration des avocats de la famille au Connelly Law Offices.

Whitney Chiang, porte-parole du district scolaire de Federal Way, a déclaré dans un communiqué que la mort de l’adolescent “a été ressentie dans toutes les écoles publiques de Federal Way, et ceux qui le connaissaient continuent de ressentir cette perte.

“Nous savons que nos entraîneurs ont fait de leur mieux dans une situation très difficile”, a-t-elle déclaré, ajoutant que les gestionnaires des risques du district avaient négocié le règlement lors de la médiation.

L’entraîneur-chef Carl Green et les entraîneurs adjoints Jared Wren et Elijah Miller supervisaient l’entraînement lorsque Green a couru vers Harris et a vu qu’il était “insensible, les yeux en arrière et saisis”, selon des documents judiciaires. Miller a appelé le 911.

Le procès allègue que plus de 10 minutes se sont écoulées avant que les ambulanciers n’arrivent et commencent à essayer de le réanimer. Deux minutes de plus se sont écoulées avant que les médecins ne puissent essayer de choquer son cœur pour rétablir un rythme cardiaque, selon le procès. Harris est décédé plus tard à l’hôpital St. Francis.

Sa famille a poursuivi le district scolaire de Federal Way en 2019. Selon l’avocat de la famille Micah LeBank, la découverte dans l’affaire a révélé que les entraîneurs n’avaient pas été correctement formés pour identifier ou répondre à un arrêt cardiaque soudain, ce qui, selon le procès, est un “médical bien reconnu”. urgence à laquelle les programmes du secondaire doivent être préparés.

Des documents judiciaires citent les conclusions d’un groupe de travail de la National Athletic Trainers ‘Association, créé en 2006, qui a reconnu l’arrêt cardiaque soudain comme un problème important dans les sports au secondaire et a établi des protocoles pour les entraîneurs et les entraîneurs.

“La famille Harris espère que ce règlement encouragera les districts scolaires à former leurs entraîneurs pour identifier et répondre à l’arrêt cardiaque soudain et espère que l’héritage d’Allen pourra sauver la vie d’autres étudiants et étudiants athlètes”, a déclaré la famille dans un communiqué.

The Associated Press