Le district nord de la Californie rejette un prétendu recours collectif pour fraude en valeurs mobilières contre une société de streaming de divertissement pour défaut de plaider la fausseté | Shearman & Sterling LLP

Le 5 janvier 2024, le juge Jon S. Tigar du tribunal de district des États-Unis pour le district nord de Californie a accueilli une requête visant à rejeter un recours collectif en valeurs mobilières proposé contre une société de divertissement qui exploite principalement un service de streaming par abonnement, alléguant que les défendeurs a fait de fausses déclarations dans des déclarations publiques sur la croissance de la société, la fidélisation de la clientèle et les défis liés aux comptes partagés, en violation des sections 10(b) et 20(a) de la Securities Exchange Act de 1934 et de la règle 10b-5 promulguée en vertu de celle-ci. Dans l’affaire Netflix Sec. Litige., n° 22-CV-02672-JST, 2024 WL 69069 (ND Cal. 5 janvier 2024). La Cour a rejeté la plainte, estimant que le plaignant n’avait pas suffisamment allégué de déclarations fausses ou trompeuses.

Le demandeur, représentant une classe putative d’actionnaires qui auraient acheté des actions de la société entre le 19 janvier 2021 et le 19 avril 2022 (la « période du recours »), a allégué que les informations importantes suivantes avaient été omises dans les déclarations publiques de la société : (i) au cours de la Période de recours, entre environ 91,7 millions et 100 millions de foyers dans le monde utilisaient la plateforme de la Société via le partage de compte, ce qui se produit lorsqu’un client partage les informations d’identification de son compte avec un utilisateur non payant qui n’est pas membre du foyer du client afin que le non- l’utilisateur payant peut accéder et utiliser la plateforme de la Société ; (ii) le taux de pénétration du marché aux États-Unis et au Canada se situait entre 83 % et 84 % au lieu des 60 % déclarés par la Société ; (iii) la Société était donc nettement plus pénétrée sur les marchés applicables que ne le pensaient les investisseurs en raison du partage de comptes ; (iv) cela a gravement entravé la capacité de la Société à acquérir de nouveaux membres payants ; et (v) le degré de saturation du marché dû au partage de comptes était la principale raison du ralentissement du nombre de membres de la Société.

Le demandeur a identifié quatre catégories de déclarations qui se chevauchaient et qui étaient prétendument trompeuses en raison de faits omis concernant l’étendue du problème de partage de compte : (1) les déclarations sur la pénétration du marché de la société, (2) les déclarations sur les paramètres et la croissance à long terme de la société, (3 ) des déclarations attribuant la lente croissance de la société au COVID et à ses séquelles, et (4) des déclarations traitant spécifiquement du partage de compte. Les défendeurs ont demandé le rejet, arguant que la plainte ne permettait pas d’alléguer de manière plausible que la société était au courant de l’étendue du problème de partage de comptes au moment où les allégations d’inexactitudes avaient été faites, et que les déclarations contestées étaient par ailleurs des déclarations d’opinion, d’optimisme et d’optimisme d’entreprise qui ne pourraient donner lieu à aucune action en justice. /ou des déclarations prospectives.

La Cour a donné raison aux défendeurs, estimant que le demandeur n’avait pas allégué avec précision quel niveau de surveillance la société effectuait pour le partage de compte, ni ce qui était connu concernant l’étendue du partage de compte au moment où les prétendues déclarations trompeuses avaient été faites. En particulier, la Cour a estimé qu’à l’exception d’un mémorandum interne du début de 2020 montrant que la société allait suspendre ses efforts pour « réprimer » le partage de compte, le plaignant n’avait pas précisé de quels témoins confidentiels ou quiconque au sein de la société avaient parlé au sujet du partage de compte ni à quel moment. a été discuté. En statuant ainsi, la Cour a rejeté l’argument du demandeur selon lequel la connaissance de la société de la question du partage de compte était suffisante pour survivre à l’étape de la plaidoirie, estimant que « sans plus, les allégations n’établissent pas à quel niveau le [Company] partage de compte surveillé pendant la Période de recours, ou que [the Company was] conscient de l’ampleur du problème du partage de comptes.

N’ayant trouvé aucune responsabilité principale en vertu de l’article 10(b), la Cour a rejeté la demande dérivée du demandeur en vertu de l’article 20(a) contre les défendeurs individuels. La Cour a cependant accordé au demandeur l’autorisation de modifier sa décision, estimant qu’il semble que les arguments pourraient être corrigés par l’allégation d’autres faits. En prévision d’une telle modification supplémentaire, la Cour n’a pas abordé dans son avis les divers autres moyens de défense invoqués par les défendeurs, notamment la protection de la sphère de sécurité et l’omission d’alléguer la science et la causalité des pertes.

