Le district forestier du comté de Will organise une vente d’arbres et d’arbustes en ligne – Shaw Local

Il est maintenant temps de faire le plein d’arbres et d’arbustes pour la plantation d’automne en commandant via la vente annuelle de la Nature Foundation of Will County.

Le Vente d’arbres et d’arbustes indigènes d’automne a commencé en ligne le vendredi 1er septembre et se termine le dimanche 24 septembre à midi, a déclaré le district de Forest Preserve du comté de Will dans un communiqué de presse.

Une liste préliminaire des arbres et arbustes qui seront disponibles lors de la vente a été mise en ligne, mais d’autres espèces seront ajoutées avant la vente, selon le communiqué.

Les commandes en ligne peuvent être récupérées de 9 h à 15 h le samedi 30 septembre au Réserve de l’Isle à la Cache à Roméoville. Une vente éphémère avec du stock supplémentaire d’arbres et d’arbustes aura lieu le même jour.

Les prix varient entre 20 et 45 dollars et les clients peuvent payer en espèces, par chèque ou par carte de crédit. La vente aura lieu beau temps, mauvais temps.

La Fondation ne vend que des espèces indigènes, car ce sont les plantes clés qui soutiennent la faune indigène, y compris les pollinisateurs.

« Les plantes Keystone sont des plantes indigènes essentielles car elles abritent 90 % des espèces de chenilles qui permettent aux oiseaux terrestres de se reproduire, ainsi que toutes nos espèces d’abeilles indigènes spécialisées », a déclaré Cynthia Harn, directrice exécutive de la Fondation.

Les espèces indigènes Keystone qui seront disponibles lors de la vente comprennent le chêne blanc, le chêne rouge, le cerisier noir, le bouleau de rivière, le caryer shagbark, le caryer cordiforme, le saule chatte, le saule des prairies, l’amélanchier, le cornouiller à fruits bleus, le cornouiller gris et le cornouiller à brindilles rouges. , le noisetier d’Amérique, la viorne à feuilles d’érable, la viorne en bois de flèche et la viorne à nannyberry.

Webinaire beauté d’hiver

Une fois que vous avez planté tous vos nouveaux arbres et arbustes et que vous envisagez votre avenir en matière de jardinage, consultez le prochain webinaire Apprendre et grandir de la Fondation pour découvrir la meilleure façon d’incorporer des plantes au profit des espèces en hiver, selon le communiqué.

Le webinaire gratuit, «Concevoir pour la beauté et la faune hivernales», est prévu de 18h30 à 19h30 le 15 novembre sur Zoom. Inscription est ouvert maintenant.

Lors du webinaire, Benjamin Vogt, écrivain, auteur, paysagiste et propriétaire de Monarch Gardens, recommandera des plantes indigènes qui ajoutent de la couleur, des têtes de graines ornementales et de la structure, y compris des plantes vivaces, des arbustes et des graminées, « qui semblent remarquables au milieu des blizzards », selon le site Internet de la Fondation. Les conceptions profitent non seulement à l’écosystème, mais réduisent également le travail des jardiniers.

Les événements de vente de plantes indigènes de la Fondation en 2023 et les séminaires Learn & Grow sont soutenus par Enbridge ; Brent Hassert Consulting LLC ; Nicor ; Pizzo & Associés LTD; Pépinière de plantes indigènes Pizzo ; PuroClean de Roméoville; CBBE; JULIE Inc. ; KGG SARL ; AJ Dralle Inc. ; Associés de volet ; Village de Roméoville ; et Uni-Max Management Corp.

Les bénéfices de la vente des plantes sont reversés à la Fondation, qui soutient les efforts d’éducation, de loisirs et de restauration du district de Forest Preserve.