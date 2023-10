Le quartier de la vie nocturne de la capitale sud-coréenne est tombé dans le calme samedi alors que des centaines de personnes pleuraient les 159 personnes tuées lors d’une foule à Halloween il y a un an.

Peu de personnes vêtues de costumes d’Halloween ont été vues samedi dans le quartier populaire d’Itaewon à Séoul, le site de la vague meurtrière de l’année dernière.

Les murs de l’allée en pente où de nombreuses personnes sont mortes étaient recouverts de post-it et de messages de condoléances sur lesquels on pouvait lire “nous ne vous oublierons pas” ou “nous nous souviendrons de vous”.

Les restaurants, bars, parcs d’attractions et magasins évitent quant à eux les événements sur le thème d’Halloween en signe de respect pour les victimes.

Lee Sung-min, qui vit et travaille dans le district, a déclaré qu’il n’avait même pas réalisé que c’était le week-end d’Halloween avant samedi tôt.

“À cette époque, il était rempli de visiteurs habillés en costumes et maquillés en sang”, a-t-il déclaré.

“Mais si vous regardez la tranche d’âge des gens qui se promènent, il s’agit pour la plupart de résidents locaux relativement âgés.”

Bien que les rassemblements n’aient pas été interdits à Itaewon à l’occasion d’Halloween, la police a mené des exercices de contrôle des foules avec un réseau de près de 1 000 caméras de vidéosurveillance soutenu par l’IA.

Beaucoup à Séoul ont imputé la catastrophe de l’année dernière au manque de préparation et de mesures de contrôle des foules, les premiers appels à l’aide restant sans réponse.

La plupart des victimes étaient âgées entre 20 et 30 ans.

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible





0:34

Des dizaines de personnes ont été tuées lors d’une cohue dans le quartier d’Itaewon à Séoul.



De nombreuses personnes cherchaient encore d’autres endroits pour participer aux festivités d’Halloween, comme Hongdae, un autre endroit populaire.

“Je pensais que Hongdae serait mieux qu’Itaewon pour fêter Halloween avec mon petit ami”, a déclaré Cheon Ye-ji, 19 ans.

“Il semble que la foule soit mieux contrôlée après l’incident de l’année dernière.”

La tragédie de l’année dernière a donné lieu à une enquête policière qui s’est soldée par un aveu de négligence et une réponse médiocre de la part des autorités, renvoyant 23 fonctionnaires aux poursuites.

Aucun haut responsable du gouvernement n’a démissionné ni n’a été démis de ses fonctions à la suite de la catastrophe et la plupart des 23 responsables sont toujours en procès.

En savoir plus:

Comment la célébration d’Halloween à Séoul s’est-elle transformée en un coup de cœur mortel ?

Des témoins décrivent une horreur « lente et angoissante » alors que la foule « ne pouvait tout simplement pas respirer »

Les familles des victimes et leurs partisans ont demandé au président Yoon Suk Yeol de présenter des excuses plus sincères et d’accepter une enquête approfondie et indépendante.

“L’attitude du gouvernement et du parti au pouvoir inflige des cicatrices plus profondes et plus douloureuses [us]”, ont déclaré les familles dans un communiqué commun.

“Nous voulons simplement connaître les raisons fondamentales pour lesquelles, le 29 octobre 2022, des milliers de personnes sont tombées, 159 d’entre elles sont mortes et des milliers d’autres ont été blessées ou ont fini par vivre avec un traumatisme.”