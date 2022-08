Le district du Kansas rejette un plan stratégique encourageant la diversité

DERBY, Kan. (AP) – Le conseil d’administration d’un district scolaire du Kansas a rejeté un plan stratégique proposé après que certains membres aient remis en question l’accent mis sur la diversité et la santé mentale des élèves.

Le Derby Board of Education a voté 4 contre 3 cette semaine pour rejeter un plan présenté après des mois de travail par des parents, des étudiants, des employés et des membres de la communauté, a rapporté le Kansas News Service.

Le président du conseil, Michael Blankenship, a déclaré que se concentrer sur la diversité n’aiderait pas les étudiants sur le plan académique. Il a proposé de remplacer le mot « diversité » dans une partie du plan par le mot « unité ».

“Si nous continuons à nous concentrer sur tout ce qui nous rend différents, comment allons-nous un jour nous unir?” dit Blankenship.

Mais Pam Doyle, membre du conseil d’administration, a déclaré que la diversité devrait faire partie de la mission du district.

“La diversité est quelque chose qui doit être célébrée”, a déclaré Doyle. “Plus nous avons d’administration, d’enseignants et de personnel diversifiés, plus nous allons apprendre les uns des autres.”

La diversité et l’inclusion ont déjà causé des conflits dans le district près de Wichita.

En février, un directeur d’école secondaire a présenté des excuses après que certains membres du conseil se soient opposés à ce qu’il montre une vidéo sur le privilège des blancs lors d’une réunion d’employés.

Et en avril, certains membres du conseil ont critiqué l’éditeur de manuels Houghton Mifflin Harcourt pour avoir soutenu Black Lives Matter et d’autres efforts de lutte contre le racisme. Les commentaires sont venus avant que le conseil n’approuve un contrat avec l’éditeur pour un nouveau programme d’études sociales pour les élèves du primaire.

Le plan qui était devant le conseil cette semaine est un document normalement courant qui décrit les priorités et les objectifs.

Le district de Derby a adopté son dernier plan stratégique en 2017. La surintendante Heather Bohaty travaillera désormais avec le conseil pour déterminer la prochaine étape dans l’élaboration du prochain plan quinquennal, a déclaré la porte-parole du district, Katie Carlson, dans un e-mail.

La proposition contestée comprenait plusieurs mentions de diversité, d’équité et d’inclusion, et suggérait de former un comité consultatif pour faire rapport sur la diversité des étudiants et du personnel.

Jennifer Neel, vice-présidente du conseil, a déclaré qu’elle s’opposait à la vérification des données disciplinaires du district ou des pratiques d’embauche liées à la race.

Becky Moeder, surintendante adjointe de Derby pour les ressources humaines, a déclaré que l’État exige la collecte de certaines données liées à la race et à d’autres facteurs. Le plan vise à encourager un bassin plus large de candidats et à augmenter le recrutement de personnes de couleur, a-t-elle déclaré.

D’autres objections ont été soulevées concernant des parties du plan axées sur la santé mentale et le bien-être social/émotionnel.

Candace Landers, une enseignante de Derby qui a siégé au comité, a déclaré aux membres du conseil que cela faisait partie de la vision de l’État en matière d’éducation.

“En tant qu’enseignant, je ne me souviens pas d’un seul jour ou scénario où la santé mentale de mes élèves n’a pas été prise en compte”, a déclaré Landers. “J’ai du mal à comprendre comment je commencerais à séparer l’école et la santé mentale tout en restant un bon enseignant.”

The Associated Press