Le district du Congrès de l’Alabama redessiné pour mieux représenter les électeurs noirs suscite une course compétitive

TUSKEGEE, Alabama — De chaque côté de la place du palais de justice de Tuskegee, en Alabama — un lieu imprégné d’histoire afro-américaine, notamment de l’université homonyme de la ville et des aviateurs de la Seconde Guerre mondiale — deux candidats opposés au Congrès ont récemment salué des familles réunies lors d’un festival du comté.

La démocrate Shomari Figures, qui a travaillé à la Maison Blanche sous Obama et a été l’une des principales assistantes du procureur général Merrick Garland, tente de renverser la situation dans ce siège, qui a été redessiné après une longue bataille de redécoupage. La républicaine Caroleene Dobson, avocate spécialisée dans l’immobilier et nouvelle venue en politique, tente de conserver le siège aux mains du Parti républicain.

Le 2e district du Congrès de l’Alabama a été redessiné après la Cour suprême des États-Unis L’Alabama a probablement dilué illégalement l’influence des électeurs noirs lors du tracé des circonscriptions du Congrès. Un groupe de trois juges le panneau a remodelé le quartierqui comprend désormais des villes comme Tuskegee, pour donner aux électeurs noirs la possibilité d’élire un candidat de leur choix.

Le siège vacant a déclenché une course acharnée pour le district – qui penche désormais vers les démocrates, mais que les républicains maintiennent gagnable – qui pourrait aider à décider du contrôle de la Chambre des représentants des États-Unis. Les résidents noirs représentent désormais près de 49 % de la population en âge de voter du district, contre environ 30 % lorsque le district était toujours républicain. Rapport politique non partisan de Cook classe le district comme « probablement démocrate ».

Pourtant, Dobson et Figures estiment tous deux que la course est compétitive.

Le Comité de campagne démocrate du Congrès a nommé Figures à son programme « Red to Blue », une liste de candidats prioritaires qui, selon lui, peuvent renverser le contrôle des districts républicains. Le Comité national républicain du Congrès a également nommé Dobson à sa liste de candidats prioritaires appelés les « Young Guns ».

Les deux candidats sont des avocats de moins de 40 ans, parents de jeunes enfants. Ils ont tous deux quitté l’Alabama pour trouver des opportunités, mais sont récemment rentrés chez eux.

Mais ils divergent sur la politique.

Figures, 39 ans, est originaire de Mobile et fils de deux législateurs de l’État. Son défunt père était un dirigeant législatif et un avocat qui a poursuivi le Ku Klux Klan pour le meurtre d’un adolescent noir en 1981. Après avoir obtenu son diplôme de l’Université d’Alabama et de sa faculté de droit, Figures a travaillé pour l’administration Obama en tant que directeur national du personnel présidentiel, puis en tant qu’agent de liaison auprès du ministère de la Justice. Il a également été chef de cabinet adjoint et conseiller de Garland.

Lors des étapes de la campagne, Figures a discuté de l’impact du refus de l’Alabama d’étendre Medicaid, de la nécessité de mettre un terme aux fermetures d’hôpitaux dans l’État, du soutien à l’éducation publique et de la nécessité d’apporter des ressources supplémentaires à un district ayant de profonds besoins en infrastructures.

« Nous avons perdu trois hôpitaux dans ce district depuis que je me suis présenté à cette course. Nous en avons plusieurs autres qui sont en train de perdre leur capacité, dont un ici à Montgomery », a déclaré Figures dans un discours.

Dobson, 37 ans, a grandi dans la campagne du comté de Monroe et est diplômée de l’Université de Harvard et de la Baylor Law School. Avocate spécialisée dans l’immobilier, elle a vécu et exercé au Texas avant de retourner en Alabama.

Dobson a mis l’accent sur les préoccupations concernant la sécurité des frontières, l’inflation et la criminalité – des problèmes qui, selon elle, inquiètent les familles de tous les horizons politiques. Lors d’un second tour des primaires du GOP très animé, elle a diffusé des publicités se décrivant comme une personne « qui se tient debout avec Donald Trump.”

« La grande majorité des habitants de l’Alabama dans ce district sont très préoccupés par la direction que prend notre pays », a déclaré Dobson après une visite de campagne de Montgomery. « Ils doivent regarder les trois ans et demi écoulés et se demander qui a été aux commandes en ce qui concerne notre frontière ouverte, notre économie, l’inflation, le prix des produits alimentaires. »

La semaine dernière, Dobson s’est rendu à la frontière entre les États-Unis et le Mexique pour mettre en avant la sécurité à la frontière. « Cela a des conséquences sur la criminalité et la drogue, mais les politiques d’ouverture des frontières ne font qu’aggraver la crise humanitaire », a-t-il déclaré.

Les personnalités ont qualifié ce voyage de « séance photo ». Il a déclaré que même si l’immigration est une question importante qui nécessite une coopération bipartite, elle n’est pas la cause des problèmes urgents dans le district.

« L’immigration illégale n’est pas la raison pour laquelle 12 des 13 comtés de ce district ont perdu de la population l’année dernière. L’immigration illégale n’est pas la raison pour laquelle nos enfants ici dans l’État d’Alabama ont le sixième plus mauvais niveau de lecture de tous les États », a déclaré Figures.

Le nouveau 2e district du Congrès s’étend sur le sud de l’Alabama, de la frontière du Mississippi à la frontière de la Géorgie. Il comprend une partie de Mobile et de la capitale Montgomery, ainsi que de nombreux comtés ruraux, notamment des parties de la ceinture noire de l’État, une région nommée d’après son sol sombre et fertile qui a autrefois donné naissance à des plantations de coton exploitées par des esclaves. Il comprend également de nombreuses banlieues blanches et des zones rurales qui ont été des bastions du Parti républicain.

Le passage au poste de vice-président Kamala Harris Le fait de se retrouver en tête du ticket démocrate devrait profiter à Figures, a déclaré le sondeur démocrate Zac McCrary. « Les électeurs noirs sont désormais plus enthousiastes. Les jeunes électeurs sont désormais plus enthousiastes », a déclaré McCrary.

Du côté républicain, l’enthousiasme suscité par le retour de Trump à la Maison Blanche devrait stimuler la participation des électeurs républicains.

Ira Stallworth, une éducatrice à la retraite de 59 ans qui a rencontré les deux candidats à Tuskegee, a déclaré que la course avait déjà produit quelque chose de nouveau : l’attention. Selon elle, la région avait souvent été négligée par les candidats dans le passé lorsqu’elle faisait partie d’un bastion du GOP.

« Nous avons la chance d’avoir un district qui nous donne un peu plus de voix », a déclaré Stallworth.