Le district d’incendie de Shabbona reçoit un don de 1,5 000 $ de Country Financial – Shaw Local

SHABBONA – Le Shabbona Fire District a récemment reçu un don de 1 500 $ de Country Financial pour soutenir l’achat de nouveaux équipements.

Le don provient du fonds Operation Helping Heroes de Country Financial, selon un communiqué de presse. Le fonds a été créé pour soutenir des événements et des programmes à but non lucratif qui profitent aux militaires en service actif, aux anciens combattants et à leurs familles, aux premiers intervenants et aux enseignants.

Country Financial a fait don de plus de 4 millions de dollars depuis 2020 à des organisations et des programmes qui soutiennent les enseignants, les premiers intervenants, les militaires en service actif et les anciens combattants, soutenant la vision de l’entreprise d’« enrichir la vie des communautés que nous servons », selon un communiqué de presse.

Country Financial dessert environ 1 million de foyers et d’entreprises à travers les États-Unis et propose une gamme complète de produits et services financiers allant de l’assurance automobile, habitation, entreprise, agricole et vie aux services de planification de la retraite, à la gestion des investissements et aux rentes.