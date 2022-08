Le district d’incendie de Mt. Morris cherche à construire une nouvelle caserne – Shaw Local

MT. MORRIS – Le district de protection contre les incendies de Mt. Morris cherche à construire une nouvelle base d’attache, bien que le personnel travaille toujours à déterminer où il sera situé.

La caserne de pompiers existante de 98 ans – qui servait à l’origine de concessionnaire automobile et de station-service d’outils agricoles – a perdu son utilité, a déclaré le chef des pompiers Rob Hough IV. Il a été construit à “une autre époque”, et présente des plafonds bas et des portes basculantes étroites, est construit avec des briques poreuses et n’a pas d’espace pour les travaux extérieurs, a-t-il déclaré.

“Ce n’est pas un environnement propice à la sécurité, et c’est une grande préoccupation pour nous”, a déclaré Hough.

Les faibles hauteurs de plafond sont particulièrement préoccupantes, a-t-il déclaré. Les pompiers doivent charger les boyaux et faire tout l’entretien des véhicules à l’extérieur car les plafonds sont trop bas pour qu’ils puissent se tenir debout sur les camions.

« Ce n’est pas si mal en juillet, mais par temps glacial ? Ce n’est pas amusant. Ce n’est pas sûr », a déclaré Hough.

Les moteurs du district de protection contre les incendies de Mt. Morris doivent être entretenus à l’extérieur, quelles que soient les conditions météorologiques, car le plafond de la caserne de pompiers est trop bas pour que les cabines puissent être élevées à l’intérieur. Les pompiers souhaitent construire une nouvelle caserne de pompiers. Leur bâtiment actuel a été construit en 1924 et est trop petit pour offrir un environnement sûr à partir duquel servir la communauté, a déclaré le chef des pompiers Rob Hough IV. (Photo fournie par Rob Hough IV)

Hough a déclaré qu’il y avait quelques propriétés différentes que le district envisageait comme emplacements potentiels pour une nouvelle caserne de pompiers, mais rien n’est figé.

“Nous faisons notre diligence raisonnable”, a-t-il déclaré. « Nous examinons la pente sur le site, ce que coûterait l’enlèvement du bâtiment, les services publics que nous aurions besoin d’étendre. … Le site que nous choisirons sera d’un bon rapport qualité-prix et pourra servir notre communauté pendant les 50 à 75 prochaines années, la durée de vie du bâtiment.

Il a refusé de fournir des détails sur les emplacements envisagés, citant des négociations en cours.

Le coût estimé d’un nouveau bâtiment se situe entre 4 et 4,5 millions de dollars, en hausse par rapport à l’estimation de 2,5 millions de dollars qu’ils avaient il y a environ 18 mois lorsque les pourparlers ont commencé sérieusement, a-t-il déclaré.

Rien dans la conception proposée n’a changé, a noté Hough. Le coût a augmenté parce que le coût des matériaux de construction a augmenté, a-t-il déclaré.

Le coût du nouveau bâtiment reflète la prudence budgétaire et correspond à celui des stations dans des communautés de taille similaire du nord-ouest de l’Illinois, selon un communiqué de presse de la Mt. Morris Fire Foundation, qui est une organisation à but non lucratif 501 (c) 3.

La Fondation vise à collecter 2 millions de dollars grâce à des dons et à diverses collectes de fonds, a déclaré Hough. Ils n’ont pas encore de plans solides pour les événements, mais “ils ne font que lancer le bal”, a-t-il déclaré.

Les administrateurs et le personnel du district des incendies travaillent pour obtenir des subventions de 2 à 2,5 millions de dollars et ont embauché un spécialiste pour les aider à rechercher et à obtenir un tel financement, a-t-il déclaré.

“Notre objectif est de construire ce bâtiment et d’avoir un bâtiment agréable et sûr pour servir la communauté qui ne coûte pas d’argent supplémentaire aux contribuables”, a déclaré Hough.

Ils étudient les subventions locales, étatiques et fédérales, ainsi que les opportunités de financement de fondations privées, a déclaré Hough. Certaines demandes ont déjà été déposées et d’autres sont en cours de préparation.

Le 21 juin, les membres du conseil du comté d’Ogle ont approuvé la demande du district d’incendie pour une subvention de développement économique de 42 500 $. Ces fonds proviennent de l’allocation de l’American Rescue Plan Act du comté.

“Aucune pierre n’est négligée”, a déclaré Hough.