Le district de South Carolina US House a gouverné le gerrymander racial

COLUMBIA, SC (AP) – Les juges fédéraux ont ordonné aux législateurs de Caroline du Sud de dessiner de nouvelles cartes du Congrès, jugeant vendredi que les lignes de district de la Chambre des États-Unis d’un siège renversé par les démocrates il y a quatre ans avaient été intentionnellement redessinées pour diviser les quartiers noirs afin de diluer leur pouvoir de vote.

L’État a utilisé les cartes lors des élections de mi-mandat de novembre dernier après que la législature de l’État dominée par les républicains a redessiné les lignes plus tôt cette année à la suite du recensement américain de 2020.

La décision de vendredi a déclaré que le 1er district côtier allant de Charleston à Hilton Head Island était appelé à éliminer les électeurs noirs et à en faire un siège plus sûr pour les républicains.

Les juges ont demandé aux législateurs des États d’adopter de nouvelles cartes US House d’ici la fin mars. Ils ont dit qu’aucune élection ne peut avoir lieu dans le 1er district tant qu’il n’est pas redessiné. On ne savait pas si les responsables de la Caroline du Sud feraient appel de la décision.

La représentante Nancy Mace représente actuellement le 1er district. Elle a battu Joe Cunningham en 2020 après que Cunningham soit devenu le premier démocrate à renverser un siège à la Chambre des États-Unis en Caroline du Sud en 30 ans.

Mace a gagné par un peu plus d’un point de pourcentage en 2020, mais après le remaniement du district, a gagné par 14 points de pourcentage en novembre.

Après l’approbation des nouvelles cartes du Congrès, des groupes de défense des droits civiques ont rapidement intenté une action en justice accusant la législature de l’État de choisir “peut-être la pire option des cartes disponibles” pour les électeurs noirs.

Les juges ont décidé de rendre le 1er district plus sûr pour les républicains, les dirigeants législatifs du GOP qui ont dessiné les nouvelles cartes ont retiré les électeurs noirs du 1er district et les ont placés dans le 6e district, qui est le seul représenté par un démocrate et a été redessiné trois décennies il y a d’avoir une majorité d’électeurs minoritaires.

Le 6e district s’étend sur une large bande de la Caroline du Sud rurale jusqu’à Columbia, à environ 160 kilomètres de Charleston.

Les juges ont écrit dans leur décision que Will Roberts, qui a dessiné les cartes, a utilisé la race pour atteindre l’objectif partisan de rendre le 1er district plus sûr pour les républicains, ce qui n’est pas autorisé par la loi fédérale.

“Lorsqu’on lui a demandé quelle communauté d’intérêts les habitants de North Charleston auraient avec les habitants du district du Congrès n ° 6 à Columbia, Roberts ne pouvait que penser à leur proximité commune avec l’Interstate I-26, bien qu’à plus de 100 miles de distance”, ont écrit les juges. .

La décision du panel a offert une victoire aux groupes de défense des droits civiques après que la Cour suprême en 2013 a rejeté une disposition clé de la loi historique sur les droits de vote. Le procès marquait la première fois que les cartes de la Caroline du Sud étaient examinées depuis que les juges avaient supprimé une partie de la loi de 1965 qui exigeait que l’État obtienne l’approbation fédérale pour se protéger contre les propositions de redécoupage discriminatoires.

Les juges ont approuvé la répartition de certains électeurs afro-américains dans le 2e district autour de Columbia pour inclure la base d’entraînement de l’armée américaine Fort Jackson dans le district représenté par Joe Wilson. On s’attend à ce qu’il soit président du Comité des services armés et il était en place depuis 30 ans.

Le 5e district de Caroline du Sud a également été approuvé par les juges.

Les avocats des législateurs de l’État ont déclaré que leurs changements n’étaient pas motivés par la race, mais par le boom démographique de la Caroline du Sud. Une grande partie de la croissance démographique de 10% de l’État de 2010 à 2020 s’est produite le long de la côte.

L’Assemblée générale a également fait valoir que les cartes n’étaient pas motivées par la race mais par des intérêts politiques «légitimes», comme la préservation du ratio de 6 contre 1 entre républicains et démocrates représentant la Caroline du Sud à la Chambre des représentants.

La décision ajoute une autre question urgente à la session de l’Assemblée générale qui commence mardi.

“Nous avons beaucoup d’autres choses sur lesquelles nous devons nous concentrer”, a déclaré le gouverneur républicain Henry McMaster lors d’une conférence de presse vendredi où il publiait son plan budgétaire.

James Pollard est membre du corps de l’Associated Press/Report for America Statehouse News Initiative. Report for America est un programme de service national à but non lucratif qui place des journalistes dans les salles de rédaction locales pour faire des reportages sur des problèmes sous-couverts.

James Pollard et Jeffrey Collins, The Associated Press