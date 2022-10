Le district de Shanghai ordonne des tests de masse du COVID-19 et un confinement

Commentez cette histoire Commentaire

BEIJING – La plus grande ville de Chine, Shanghai, ordonne vendredi des tests de masse sur les 1,3 million d’habitants de son district du centre-ville de Yangpu et les confine chez eux au moins jusqu’à ce que les résultats soient connus. La demande fait écho aux mesures ordonnées au cours de l’été qui ont conduit à un verrouillage de deux mois de toute la ville de 25 millions d’habitants qui a dévasté l’économie locale, provoquant des pénuries alimentaires et de rares confrontations entre les habitants et les autorités.

Au début du verrouillage, les autorités ont déclaré qu’elles ne dureraient que quelques jours, mais ont ensuite prolongé le délai.

La Chine n’a montré aucun signe de recul par rapport à sa politique intransigeante “zéro-COVID” depuis un grand congrès du Parti communiste au pouvoir qui s’est conclu cette semaine en accordant au dirigeant autoritaire Xi Jinping un troisième mandat de cinq ans au pouvoir et a rempli les plus hautes instances avec son loyalistes.

Des mesures strictes ont été imposées dans tout le pays, de Shanghai à l’est au Tibet loin à l’ouest, où des manifestations anti-lockdown ont également été signalées.

Des images de téléphones portables sorties clandestinement de la région ont montré des foules de Tibétains indigènes et de migrants chinois Han se pressant dans les rues de Lhassa pour protester contre un verrouillage qui a duré jusqu’à 74 jours. Les images auraient été tournées mercredi soir, mais il n’y avait aucun signe de violence.

Lhassa est sous haute surveillance depuis que des manifestations anti-gouvernementales sanglantes ont éclaté dans la ville en 2008 avant de se propager dans les régions tibétaines.

Malgré la colère du public, l’ancien président du Comité du Parti communiste de Shanghai, le plus haut responsable de la ville qui était en fin de compte responsable des mesures de verrouillage, s’est vu attribuer la deuxième place du tout-puissant Comité permanent du Politburo du parti – une indication de l’élévation de la politique de Xi. loyauté au-dessus de ceux capables d’obtenir le soutien du public grâce à une administration compétente.

Li Qiang, qui avait été le chef de cabinet virtuel de Xi alors qu’il dirigeait la province orientale du Zhejiang, a été remplacé par le maire de Pékin Chen Jining, ancien président de la prestigieuse université Tsinghua de Pékin et ministre de la protection de l’environnement.

Chen, 58 ans, a fait ses études à l’Université Brunel de Londres et a travaillé à l’Imperial College de Londres, où il a obtenu un doctorat en génie civil et environnemental en 1993.

De nombreux Chinois avaient espéré un assouplissement des protocoles anti-COVID-19 stricts, qui restent en place alors même que le reste du monde s’est ouvert. Les frontières chinoises restent largement fermées et les arrivées doivent subir une quarantaine de 10 jours dans un espace désigné.

Malgré ses coûts et l’Organisation mondiale de la santé la qualifiant d’insoutenable, la Chine attribue à la stratégie le maintien du nombre de cas et de décès à une fraction de ceux des autres pays, bien que les chiffres de Pékin aient souvent été remis en question.

Vendredi, la Chine a signalé 1 337 nouveaux cas – la plupart asymptomatiques – et aucun nouveau décès. Shanghai a signalé 11 cas asymptomatiques et le Tibet avait un cas confirmé avec symptômes et cinq cas asymptomatiques. La Chine affirme avoir enregistré un total de 258 660 cas et 5 226 décès depuis que la pandémie a été détectée pour la première fois dans la ville centrale de Wuhan fin 2019.

Signe que les mesures strictes de la Chine seront maintenues à long terme, Shanghai prévoit de construire un centre de quarantaine permanent sur une île du fleuve Huangpu qui divise le centre financier, selon le magazine économique Caixin.

Le projet de 1,6 milliard de yuans (221 millions de dollars) sur l’île de Fuxing agrandira les installations existantes pour créer 3 009 chambres d’isolement et 3 250 lits, la construction devant être achevée dans six mois, a déclaré Caixin.

Les vaccins développés en Chine sont considérés comme relativement inefficaces et ont refusé d’approuver des marques étrangères telles que Pfizer, Moderna, AstraZeneca et J&J.

Pourtant, la Chine souhaite que davantage de personnes reçoivent des injections de rappel avant d’assouplir ses restrictions. À la mi-octobre, 90 % des Chinois étaient entièrement vaccinés et 57 % avaient reçu une injection de rappel.

La Chine s’est appuyée sur des vaccins développés au niveau national, principalement deux vaccins inactivés qui se sont avérés efficaces pour prévenir la mort et les maladies graves, mais moins que les vaccins Pfizer et Moderna pour arrêter la propagation de la maladie.

Les autorités chinoises n’ont pas non plus imposé la vaccination – entrer dans un immeuble de bureaux ou d’autres lieux publics nécessite un test COVID-19 négatif, pas une preuve de vaccination. Et l’approche stricte «zéro-COVID» du pays signifie que seule une petite proportion de la population a été infectée et a construit une immunité de cette façon, par rapport à d’autres endroits.

En conséquence, on ne sait pas dans quelle mesure le COVID-19 se propagerait si les avertissements de voyage et les mandats de quarantaine étaient levés. Jusque-là, un méli-mélo de réglementations et de restrictions restera en place à travers le pays de 1,4 milliard.

Dans la deuxième plus grande ville du Tibet, Shigatse, les autorités ont annoncé que “l’ordre de vie et de production normal” reprendrait à partir de vendredi.

Pendant ce temps, les autorités ont ordonné mercredi le confinement de 900 000 personnes à Wuhan pendant au moins cinq jours. Dans la province reculée du Qinghai, les quartiers urbains de la ville de Xining sont verrouillés depuis vendredi dernier.