Le district de récupération des eaux de Kishwaukee à DeKalb pourrait devenir sa propre entité gouvernementale – Shaw Local

DeKALB – Un panel DeKalb a récemment donné son approbation préliminaire pour modifier le code de la ville de DeKalb, ce qui pourrait ouvrir la voie au district de récupération des eaux de Kishwaukee pour gouverner en tant que sa propre entité gouvernementale, similaire à la Northern Illinois University.

Les mesures prises lors d’un vote 6-0 par la Commission de planification et de zonage DeKalb, si elles sont confirmées par le conseil municipal de DeKalb, aident à jeter les bases pour citer une liste des nouvelles utilisations autorisées et des conditions d’utilisation pour le district. Le commissaire Bill McMahon était absent.

L’urbaniste Dan Olson a exhorté le panel à soutenir la demande du district.

« En ce moment, les propriétés qu’ils possèdent, il y en aura quatre qui feront l’objet d’une demande de rezonage – cela viendra plus tard », a déclaré Olson. « Il ne s’agit que d’un amendement de texte à la [unified development ordinance] pour mettre ce quartier en place.

La ville cherche à établir un nouveau district sanitaire gouvernemental unique pour le district de récupération des eaux de Kishwaukee.

« Comme NIU, il n’y aura pas de permis dans la ville alors [for KWRD], pas de normes de zonage en termes de marges de recul ou de réglementation des enseignes. Ce sera sous le contrôle du district en ce qui concerne leur construction. — Dan Olson, urbaniste de DeKalb

Le conseil municipal a approuvé un accord de résolution en octobre 2022 avec le district de récupération des eaux de Kishwaukee concernant ses installations de traitement des eaux usées et d’autres améliorations.

Dans le contrat, les deux parties ont convenu que toutes les propriétés actuelles et futures appartenant au district seraient traitées comme une institution publique et zonées avec son propre zonage, similaire à NIU.

Image de drone aérien du district de récupération d’eau de Kishwaukee, usine de traitement de l’eau du district sanitaire de DeKalb au 303 Hollister Ave, DeKalb, IL, le jeudi 13 mai 2021. (Marquer Noir)

Entre autres choses, le pacte stipule que la ville et le district de récupération des eaux seront reconnus comme des unités égales de gouvernement local.

Le district de récupération des eaux de Kishwaukee gère et exploite des propriétés dans et autour de DeKalb, y compris l’usine principale le long de Sycamore Road, les terres agricoles et l’installation de stockage des boues au sud de l’Interstate 88, la station de relevage du parcours de golf de Buena Vista et la propriété « South Slope » au nord de la I-88 et à côté de South Annie Glidden Road.

Les propriétés actuelles du quartier sont zonées pour l’industrie lourde, le développement résidentiel planifié et l’utilisation résidentielle unifamiliale, selon document de la ville.

Olson a déclaré qu’en ajoutant le district sanitaire gouvernemental au code de la ville, le district de récupération des eaux de Kishwaukee peut commencer à exercer son autorité, tout comme NIU.

« Comme NIU, il n’y aura pas de permis dans la ville, puis pas de normes de zonage en termes de retraits ou de réglementation des panneaux », a déclaré Olson. « Ce sera sous le contrôle du district en termes de construction. »

On s’attendrait à ce que le district aborde les problèmes de quartier communautaires au fur et à mesure qu’ils surviennent dans ses projets et améliorations, ont déclaré des responsables. Tous les propriétaires fonciers à moins de 250 pieds des propriétés du district de récupération des eaux de Kishwaukee seront informés avant l’examen de la demande de rezonage, ont déclaré des responsables.

« Après les modifications du texte, les quatre propriétés reviendront », a déclaré Olson. «Ils soumettront une pétition pour les rezoner. Cela ne fait pas partie de cette action pour le moment.