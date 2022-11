Le district de protection contre les incendies d’Oswego lance sa 15e collecte de jouets annuelle – Shaw Local

Le district de protection contre les incendies d’Oswego accepte les dons de jouets neufs non emballés pour le programme Toys for Tots du US Marine Corps. Cela marque la 15e année que l’OFPD a travaillé côte à côte avec le district scolaire 308 d’Oswego, les réserves du Corps des Marines et de nombreuses organisations et entreprises communautaires pour fournir des jouets aux familles locales dans le besoin.

Le service d’incendie demande aux membres de la communauté, aux organisations et aux entreprises d’aider encore une fois à faire sourire un enfant cette année le matin de Noël.

Les jouets peuvent être déposés dans n’importe quelle caserne de pompiers d’Oswego jusqu’au 10 décembre. De plus, de nombreuses boîtes de dépôt Toys for Tots ont été placées dans toute la région d’Oswego en tant que sites de collecte.

Si vous êtes une famille dans le besoin ou connaissez une famille dans le besoin, un formulaire de demande de jouets est disponible sur oswegofire.com

Pour des détails à jour, visitez Facebook @OswegoFireProtectionDistrict ou oswegofire.com.