Le district de protection contre les incendies d’Oswego demande un recomptage préalable pour le référendum fiscal – Shaw Local

Le bureau du greffier du comté de Kendall procédera à un recomptage de découverte pour la question du référendum fiscal du district de protection contre les incendies d’Oswego, qui semble avoir échoué par un seul vote lors des élections primaires du 28 juin.

Le district des pompiers a déposé des documents auprès du bureau du greffier du comté demandant le recomptage de la découverte le 22 juillet.

La greffière du comté Debbie Gillette a fixé une date provisoire au 1er août pour gérer ce qui devrait être une procédure d’une journée.

Selon les règles d’un recomptage préalable, le district d’incendie est autorisé à demander un examen de jusqu’à 25% des circonscriptions électorales du district.

Gillette a déclaré que les responsables des pompiers cherchaient à recompter neuf circonscriptions sur les 40 circonscriptions incluses dans le vaste district de protection contre les incendies, qui couvre une zone de 53 milles carrés du nord-est du comté de Kendall et du nord-ouest du comté de Will.

Le district comprend tout le village d’Oswego et Boulder Hill non constitué en société, ainsi que des parties de Montgomery, Yorkville et Plainfield.

Les électeurs ont voté 4 149 voix en faveur du référendum sur l’augmentation des impôts et 4 150 contre, selon des totaux non officiels.

Gillette a déclaré que des représentants du district seront présents alors que les employés du bureau des élections du greffier procéderont au recomptage des bulletins de vote des neuf circonscriptions.

La procédure comprend également l’examen des demandes de vote par courrier et d’autres documents liés aux élections, a déclaré Gillette.

Une fois terminé, le district des incendies pourrait potentiellement utiliser les informations pour aller devant un juge en demandant un recomptage complet, a déclaré Gillette.

Toute décision de demander un recomptage complet appartiendrait au conseil d’administration du district des incendies.

La question référendaire demande une augmentation de 0,10% du taux de prélèvement de la taxe foncière du district.

Actuellement, le propriétaire d’une maison d’une valeur de 300 000 $ paie environ 600 $ en taxes foncières au district des incendies. Si le référendum était approuvé, ce même propriétaire verrait une augmentation d’environ 99 $ de sa facture de taxes annuelle.

Le référendum est le deuxième tenté par le district des pompiers au cours des 14 derniers mois. Les électeurs ont rejeté de justesse la demande d’augmentation des impôts du district lors d’un référendum d’avril 2021.

Mais le deuxième essai a été aussi serré que possible, avec une marge de défaite d’une voix.

Le soir des élections, le référendum semble avoir échoué par 10 voix, bien qu’il ait augmenté de trois voix dans la partie du comté de Kendall du district.

Cependant, une infime partie du district s’étend dans le comté de Will. Là, 17 électeurs ont voté contre le référendum et quatre ont voté oui, ce qui a semblé être une défaite de 10 voix.

Un décompte ultérieur des bulletins de vote par correspondance provisoires le 12 juillet a réduit l’écart à un seul vote.