Le district de protection contre les incendies de Reading se réunira mardi pour parler de l’avenir du service d’ambulance d’urgence – Shaw Local

Le district de protection contre les incendies de Reading parlera de l’avenir des services d’ambulance d’urgence lors d’une réunion ouverte à 18 h le mardi 20 septembre au service d’incendie du canton de Reading, 1624 S. Vermillion St.

La ville de Streator a offert au district de protection contre les incendies la possibilité de conclure un accord intergouvernemental pour fournir un service d’ambulance 911 au district, mais les finances d’un tel accord seront difficiles pour le district, a déclaré l’administrateur et trésorier Tom Metzke.

Metzke a déclaré la semaine dernière que le district avait décidé qu’il aurait besoin de plus de revenus quelle que soit la décision qu’il prend sur le service d’ambulance d’urgence et demandera un référendum sur le scrutin d’avril pour augmenter les impôts. Metzke a déclaré que le district se réunira pour déterminer plus de détails sur ce qu’il faut faire dans l’intervalle avant la réunion du conseil de Streator à 19 heures le mercredi 21 septembre à l’hôtel de ville, 204 S. Bloomington St.

Metzke a étudié les options du district, y compris la conclusion d’un accord intergouvernemental avec Streator ou voir si AMT peut continuer à fournir des services, mais les administrateurs veulent choisir un fournisseur qui convient le mieux au district. Il a déclaré qu’une option après le référendum pourrait être que Reading ait son propre service d’ambulance d’urgence.

Le directeur de Streator City, David Plyman, a déclaré la semaine dernière que la ville travaillerait avec le district de protection contre les incendies, mais chercherait à récupérer ses coûts après un référendum.

En 2021, AMT a répondu à 368 appels Reading. Plyman a déclaré qu’il avait modélisé le coût de l’extension du service d’ambulance à Reading en fonction de ce que Cornell paierait à Pontiac pour le service. Cornell paiera 485 $ par appel à Pontiac pour fournir un service d’ambulance d’urgence.

Streator lance son service d’ambulance d’urgence le 1er octobre alors qu’Advanced Medical Transport, son ancien fournisseur, cessera ses activités dans la ville.