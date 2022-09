Le district de protection contre les incendies de Reading dit qu’il ne peut pas se permettre le service d’ambulance de Streator, mais les options sont limitées – Shaw Local

Alors que l’offre était valable mardi, les administrateurs du district de protection contre les incendies de Reading ont déclaré que le district ne pouvait pas se permettre de conclure un accord intergouvernemental avec Streator pour un service d’ambulance d’urgence.

L’accord intergouvernemental propose à Reading de payer 485 $ par appel pour le service d’ambulance nouvellement lancé de Streator à compter du 1er octobre, y compris d’éventuels frais supplémentaires si l’assistance du service d’incendie de Streator est nécessaire.

En 2021, Advanced Medical Transport, l’actuel fournisseur d’ambulances d’urgence, a répondu à 368 appels de lecture, ce qui signifie que si les appels du district restaient en moyenne, il pourrait s’attendre à une facture quelque part dans le stade approximatif de 178 480 $.

En 2021, le district de protection contre les incendies de Reading a reçu un total de 76 000 $ de taxes prélevées, ce qui signifie qu’il devrait plus que doubler ses recettes fiscales pour effectuer un paiement à Streator. Le district est incapable de le faire sans référendum et le plus tôt il peut mettre un référendum sur le bulletin de vote est avril.

“Même si un référendum passe, et il n’y a aucune garantie qu’il le fera, le plus tôt nous verrons de nouveaux revenus est l’été 2024”, a déclaré Tom Metzke, trésorier du district de protection contre les incendies, lors d’une réunion spéciale mardi à la caserne de pompiers volontaires de South Stréateur.

Service d’incendie volontaire du canton de Reading (Derek Barichello – dbarichello@shawmedia.com)

Le directeur de la ville de Streator, David Plyman, a déclaré qu’un accord pouvait être conclu pour que le district d’incendie de Reading rembourse la ville après l’adoption d’un référendum, mais les administrateurs du district de protection contre les incendies et les résidents présents mardi ont exprimé leur inquiétude quant à l’accumulation d’une dette importante en plus d’avoir payer des centaines de milliers de dollars pour des services.

Metzke a déclaré qu’il prévoyait d’assister à la réunion du conseil municipal de Streator à 19 heures le mercredi 21 septembre à l’hôtel de ville de Streator, 204 S. Bloomington St. pour présenter la situation de la protection contre les incendies aux membres du conseil de Streator.

“Même si nous le voulions, nous ne pourrions pas payer l’accord tel qu’il est”, a déclaré Metzke.

Le district de protection contre les incendies de Long Point devrait conclure un accord intergouvernemental avec la ville de Streator pour les services d’ambulance d’urgence pour le même tarif de 485 $ par appel, mais Cornell conclura un accord avec Pontiac et Allen Township (Ransom) avec Dwight pour Appels d’ambulances au 911.

Metzke a déclaré que Reading est le deuxième district de protection contre les incendies le moins taxé du comté de Livingston, tandis que le prélèvement fiscal de Long Point est beaucoup plus élevé. Reading n’a pas demandé d’augmentation de sa redevance depuis sa création, ont déclaré les administrateurs. Long Point a également eu 32 appels d’ambulance en 2021 au 368 de Reading.

Plyman a déclaré qu’il avait modélisé le taux de 485 $ d’après ce que Cornell paierait à Pontiac. Les administrateurs et les résidents de Reading ont déclaré que le tarif n’était pas équitable, car Pontiac se rendra plus loin pour desservir Cornell que Streator ne le fera pour Reading, qui est principalement un district adjacent à Streator. Plyman a déclaré que Streator fournit la main-d’œuvre pour le volume d’appels, c’est pourquoi le tarif a été proposé.

Les administrateurs de lecture ont déclaré qu’ils n’avaient pas beaucoup d’options viables, mais le district pourrait envisager de fournir son propre service si un référendum était adopté.

Le gouvernement du canton de Reading, qui est une entité distincte du district de protection contre les incendies, étudie s’il peut contribuer légalement au paiement du service d’ambulance. Si tel est le cas, cela pourrait ouvrir la porte à d’autres cantons, tels qu’Otter Creek, Eagle, Bruce et Newtown, pour fournir également une assistance.

Lors de la réunion de mardi, les résidents ont demandé ce qu’ils feraient le 1er octobre si un accord d’ambulance d’urgence n’était pas conclu avec Streator ou un district voisin. AMT prévoit de cesser ses activités dans la région de Streator.

“Appelez le 911”, a déclaré Metzke. “Nous répondrons.”

Les pompiers volontaires de Reading répondent à tous les appels médicaux, mais ils sont incapables de transporter les résidents. Si un transport est nécessaire, une ambulance sera appelée depuis un quartier voisin, mais cela peut prendre jusqu’à une demi-heure à une heure, selon d’où elle vient. Les administrateurs de lecture ont également déclaré qu’ils ne voulaient pas que leur district devienne un fardeau pour les autres, car il s’agit d’une ambulance retirée de ce district.

Le district de protection contre les incendies prévoit de mettre à jour les résidents sur l’état du service d’ambulance d’urgence sur sa page Facebook après avoir parlé au conseil de Streator mercredi soir. Les résidents de lecture peuvent assister à la réunion publique.

Le trésorier du district de protection contre les incendies de Reading, Tom Metzke (à gauche), présente à ses collègues membres du conseil d’administration et au public le mardi 20 septembre 2022, les options du district en matière de service d’ambulance d’urgence. (Derek Barichello – dbarichello@shawmedia.com)