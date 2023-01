Le district de Princeton Park remplit la patinoire d’Alexander Park – Shaw Local

Le personnel du district de Princeton Park a profité des températures plus froides du mercredi pour terminer l’installation et le remplissage de la patinoire portable EZ de l’organisation située à Alexander Park.

La patinoire a été achetée grâce à un don de la Princeton Park District Foundation, a été commandée en octobre et, depuis mercredi, est maintenant installée à l’intérieur des clôtures des courts du parc. (Jayce Eustice)

Il a fallu environ trois heures pour remplir la patinoire et environ un jour et demi pour l’installer complètement. Avec un temps plus froid prévu dans les prochains jours, le district attendra désormais que les conditions gèlent la patinoire.

Aucune date d’ouverture définitive n’a été annoncée pour le moment car les organisateurs espèrent que la patinoire sera opérationnelle dans les prochaines semaines. Ce calendrier dépendra de la météo et plus d’informations seront annoncées dans les semaines à venir.

L’emplacement sera sous surveillance et comprend des plafonniers. Les heures d’ouverture seront annoncées à l’avenir car ils espèrent être ouverts tous les jours, en fonction de la météo.

Les fermetures par temps violent ou par temps chaud seront publiées sur le site Web du district de Princeton Park et sur la page Facebook du Bureau County Metro Center, ainsi qu’une alerte BCR.

L’entrée à la patinoire sera gratuite et chaque patineur sera responsable d’apporter ses propres patins. Pour le moment, le hockey sur glace ne sera pas autorisé, mais le district espère en tirer parti à l’avenir.

Le district informera le public des horaires dédiés qui seront établis à l’approche de l’ouverture de la patinoire.