Le district de Princeton Park achètera une patinoire portable grâce au don de la fondation – Shaw Local

Les familles aux prises avec la fièvre des cabines hivernales auront désormais une nouvelle activité hivernale en plein air locale, car le district de Princeton Park a reçu un don de la Fondation du district de Princeton Park pour acheter une patinoire portable.

Le district commencera bientôt l’installation et se préparera à remplir la patinoire portable EZ Ice au parc Alexander de Princeton.

“C’est quelque chose que nous voulions faire depuis quelques années et nous avions juste besoin de tout comprendre pour que cela se produise”, a déclaré la directrice générale Tammy Lange. « Matt Wright, surintendant du parc, a été une ressource très précieuse dans la planification et la réalisation de ce projet. (Wright) a fait ses devoirs et nous a présenté quelques bons choix à considérer.

Wright a remercié la fondation pour son don à ce projet, car il pense que cela aidera la communauté locale à développer une passion plus forte pour les activités physiques et de plein air.

“Vous n’avez pas besoin d’être bon pour patiner, vous devez commencer à patiner pour devenir grand”, a déclaré Wright.

La commande de la patinoire a été passée début octobre et livrée au district quelques semaines plus tard. La patinoire sera située à l’intérieur des clôtures des courts de tennis du parc Alexander.

Au stade de la planification, le district a approché la directrice de la ville de Princeton, Theresa Wittenauer, avec l’idée et a reçu une réponse enthousiaste.

“C’est merveilleux pour la communauté”, a déclaré Wittenauer.

La ville de Princeton s’associera également au district pour remplir la patinoire et aider à maintenir ses niveaux d’eau appropriés.

L’équipe de Princeton Park District espère voir le public profiter de la nouvelle attraction dès que le temps le permettra. Les heures d’ouverture seront annoncées dans les semaines à venir car ils espèrent être ouverts tous les jours, en fonction de la météo.

Les fermetures dues à des conditions météorologiques extrêmes ou à des températures chaudes seront publiées sur le site Web du district de Princeton Park et sur la page Facebook du Bureau County Metro Center, ainsi qu’une alerte BCR.

L’entrée à la patinoire sera gratuite et chaque patineur sera responsable d’apporter ses propres patins. Pour le moment, le hockey sur glace ne sera pas autorisé car le district espère en tirer parti à l’avenir si tout se passe bien.

Le district informera le public des horaires dédiés qui seront établis à l’approche de l’ouverture de la patinoire.