Le district de Plainfield Park remporte le Distinguished Budget Presentation Award – Shaw Local

Le district de Plainfield Park a annoncé que son document budgétaire annuel a remporté le Distinguished Budget Presentation Award de la Government Finance Officers Association des États-Unis pour la sixième année consécutive.

Les directives du prix sont conçues pour évaluer dans quelle mesure le budget d’une entité sert de document de politique, de plan financier, de guide des opérations et de dispositif de communication.

Selon la GFOA, les documents budgétaires doivent être notés « compétents » dans les quatre catégories et dans les 14 critères obligatoires au sein de ces catégories pour recevoir le prix.

La GFOA est une association professionnelle à but non lucratif au service d’environ 17 500 professionnels des finances gouvernementales avec des bureaux à Chicago et à Washington, DC.