Le district de Peachland donne un coup de main dans la crise des incendies de forêt

Le district de Peachland assouplit temporairement les règles de stationnement sur Beach Avenue pour permettre le camping de nuit des résidents évacués du centre de l’Okanagan.

Des fontaines d’eau potable sont disponibles au centre communautaire, à Swim Bay et au parc Lambly.

« Nos pensées vont à nos voisins et amis qui sont confrontés à cette menace », a déclaré le maire Patrick Van Minsel. « Nous sommes tous dans le même bateau et si nous pouvons aider, nous le ferons. Je demande aux Peachlanders de se tenir informés et de respecter les messages envoyés par nos intervenants d’urgence. Aux pompiers qui sont en première ligne contre ces horribles incendies, nous ne pouvons tout simplement pas vous remercier assez pour votre courage et vos efforts. Restez en sécurité, tout le monde.

Le district suspend également les activités de surveillance à Swim Bay en raison de la fumée des incendies de forêt et pour des raisons de sécurité.

Le parc reste ouvert au public.

