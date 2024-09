Le district de Park cherche à obtenir davantage de fonds de l’État pour nettoyer le site du centre de santé mentale de Tinley Park

Les travaux d’élimination de l’amiante et de démolition des dizaines de bâtiments situés sur le terrain du centre de santé mentale de Tinley Park, longtemps vacant, pourraient commencer d’ici la fin du mois, selon le Tinley Park-Park District.

Le district a récemment approuvé des offres pour deux gros éléments liés au défrichement du site de 280 acres, au nord-ouest de Harlem Avenue et de la 183e rue, une propriété qu’il souhaite réaménager à des fins récréatives et qu’il a payée 1 $ à l’État acquérir.

Avec l’attribution de contrats pour le désamiantage et la démolition, ainsi qu’une entreprise distincte pour surveiller la qualité de l’air pendant les travaux, le Park District utilise presque toute l’ 15 millions de dollars prévus par l’Illinois pour préparer la propriété au réaménagement.

Le Park District a déclaré qu’il demanderait des fonds supplémentaires à l’État pour achever la démolition complète des structures, ainsi que l’échantillonnage du sol qui sera nécessaire dans le cadre du programme d’assainissement du site de l’Agence de protection de l’environnement de l’Illinois.

L’objectif ultime est de remettre la propriété dans un état tel que l’IEPA estime qu’aucune autre remise en état n’est nécessaire. Le Park District a embauché Renee Cipriano, ancienne directrice de l’agence d’État, pour l’aider à mener à bien ce processus.

Le conseil du parc a approuvé une offre d’Omega III pour le retrait de l’amiante et la démolition de 45 bâtiments sur le terrain, en commençant par certaines des structures les plus grandes et les plus reconnaissables plus proches de Harlem Avenue et de la 183e rue.

Le district travaille également à l’approbation d’un contrat avec Shawn Brown Enterprises, d’un montant d’environ 57 000 $, pour surveiller la qualité de l’air pendant que les travaux d’élimination de l’amiante et de démolition sont en cours.

Omega déplacera l’équipement sur le site lundi et a demandé au comté de Cook les permis nécessaires, ce qui devrait prendre environ deux semaines, selon Burt Odelson, avocat du Park District.

Odelson a déclaré qu’Omega et le Park District espèrent que l’élimination de l’amiante et la démolition pourront être réalisées dans un délai de 10 mois.

L’offre d’Omega pour le retrait de l’amiante et la démolition de bâtiments s’élève à un peu plus de 19 millions de dollars – l’entreprise était parmi les cinq soumissionnaires pour les travaux – mais le Park District doit encore finaliser le contrat, a déclaré Odelson.

Cela impliquera d’affiner la portée des travaux à effectuer, et Odelson a déclaré que les responsables du district espèrent que le coût final sera de 13 à 14 millions de dollars.

Sur les 15 millions de dollars alloués par l’État, il reste un peu plus de 14 millions de dollars. Odelson a noté que le Park District avait dépensé de l’argent pour éliminer la végétation sur la propriété, ériger des clôtures et pour des services juridiques et autres.

Outre la démolition des bâtiments, le Park District devra peut-être procéder à d’autres travaux de réhabilitation environnementale, en plus du retrait de l’amiante. Les analyses de sol une fois le site nettoyé pourraient faire grimper le coût au-delà de ce qui restera dans le budget.

Le financement du nettoyage et de la réhabilitation environnementale s’appuyait sur une estimation des coûts de 14 millions de dollars réalisée en 2014 lorsque le village de Tinley Park proposait d’acheter la propriété. Bien que l’augmentation des coûts depuis cette évaluation vieille de dix ans semble faire baisser ce chiffre, les responsables du Park District pensaient que les 15 millions de dollars seraient suffisants.

Le district, en annonçant les récentes offres mardi, a déclaré que « la dégradation continue des bâtiments et des structures abandonnés sur le site » avait déterminé que l’estimation était trop basse.

Cela nécessitera une demande de financement supplémentaire de l’État pour achever la démolition complète de tous les bâtiments et structures, ainsi que les travaux d’échantillonnage du sol.

« Le Park District a l’intention de procéder aux prochaines étapes du processus de nettoyage par phases afin de garantir que le plus grand travail de nettoyage que le financement actuel de l’État peut fournir se poursuivra sur le site, tandis que le Park District travaille avec ses partenaires au niveau de l’État pour obtenir un financement supplémentaire pour terminer le nettoyage », a déclaré le district.

Odelson a déclaré que les premiers travaux d’élimination de l’amiante et de démolition commenceront sur les propriétés les plus proches de Harlem Avenue et de la 183e, y compris le grand et rond Spruce Hall, qui comprenait le centre médical, et la grande administration faisant face à la 183e.

Spruce Hall a été mis en service pour héberger les personnes évacuées de l’ouragan Katrina, servant de dortoir et d’espace de vie général.

Maple Hall, un grand bâtiment situé entre Spruce Hall et le centre administratif, est également ciblé parmi les premières structures devant être démolies.

Basée à Elgin, Omega a participé à des projets notamment pour le département américain des anciens combattants, la ville de Chicago et le district scolaire 201 de Crete-Monee.