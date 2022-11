Le district de Lake Country cherche à réaménager des terrains

Un peu plus de 7 hectares d’occupation du sol à l’étude

Le district de Lake Country parraine une demande auprès de la Commission des terres agricoles pour retirer 7,28 hectares de terres de la réserve de terres agricoles.

Les 7,28 hectares se trouvent dans six parcelles, 9265 Seaton Road, 9130 et 9162 Glenmore Road, et trois parcelles sans adresse municipale.

Le district cherche à réaménager les terrains industriels de Glenmore et la suppression de la désignation ALR est nécessaire.

Le public aura l’occasion d’apporter sa contribution lors d’une audience publique le 17 janvier.

Les personnes incapables d’assister à l’audience peuvent envoyer des commentaires écrits à landadministration@lakecountry.bc.ca.

La décision finale sera prise par la Commission des terres agricoles.

