Le district de la réserve forestière du comté de Kane organisera une cérémonie d’inauguration pour la nouvelle exposition sur la prairie à herbes hautes – Shaw Local

Le Forest Preserve District du comté de Kane invite le public à célébrer l’ouverture officielle du dernier ajout au Creek Bend Nature Center – l’exposition Tallgrass Prairie Adventure.

Selon un communiqué de presse, la célébration comprend une cérémonie d’inauguration, des rafraîchissements légers et un bricolage pour enfants. Cette célébration gratuite et familiale aura lieu à 15 h le mercredi 16 novembre au Creek Bend Nature Center. L’exposition explore les animaux qui vivent dans les prairies à herbes hautes, les efforts de restauration et plus encore.

Le district de Forest Preserve du comté de Kane a demandé une subvention en capital du musée public de l’Illinois pour le projet en mai 2020. Le programme de subventions est géré par le département des ressources naturelles de l’Illinois. Le district a reçu une première notification en novembre 2020 indiquant qu’il recevrait 200 000 $ pour le projet, indique le communiqué.

L’approbation officielle de l’IDNR pour aller de l’avant a ensuite été accordée en avril 2021. Après avoir sollicité des propositions en juin 2021, la Commission de la préservation de la forêt a approuvé un contrat avec la division des expositions du studio Chase du musée d’histoire naturelle d’Ozark pour la conception, la fabrication et l’installation de l’exposition. .

L’exposition a été construite hors site à Cedarcreek, Missouri, puis transportée à St. Charles pour y être installée. L’installation de l’exposition a commencé le 10 octobre, indique le communiqué.

Creek Bend Nature Center est ouvert au public de 10 h à 16 h du lundi au jeudi et de midi à 16 h les samedis et dimanches. L’entrée est gratuite.