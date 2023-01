Le district de la réserve forestière du comté de Kane ajoute des terres à la réserve de Stony Creek – Shaw Local

Les réserves forestières du comté de Kane ont augmenté de 52 acres mardi alors que les commissaires ont approuvé l’achat d’un terrain de 1,1 million de dollars connu sous le nom de propriété Neville.

La propriété est adjacente à la réserve de Stony Creek dans le canton de Plato.

Il y a trois parcelles incluses dans la transaction. La parcelle ouest, attenante à la réserve de Stony Creek, comprend des forêts de chênes et de caryers que le directeur exécutif du district, Ben Haberthur, a décrites comme « de très bonne qualité ». La parcelle est est un champ de foin qui restera en activité pour le moment.

La plus petite parcelle, qui sert d’entrée aux deux autres propriétés, comprend un garage, une résidence et une grange chauffée et climatisée qui sert de musée laitier. Le contenu du musée sera vendu aux enchères après la conclusion de la transaction immobilière.

“C’est une propriété exquise”, a déclaré le président du district Chris Kious avant le vote. “Il reçoit actuellement beaucoup de pression de la part des développeurs.”

L’achat de 1,1 million de dollars à 22 000 dollars l’acre porte le total des terres acquises par le district depuis le référendum de 50 millions de dollars en 2017 à 2 439 acres. Les documents fournis au comité exécutif de la commission en novembre montrent que le district a dépensé 34 millions de dollars depuis 2017 pour acquérir ce terrain, ainsi que 3 millions de dollars de biens donnés.

Le district dispose encore de 7 millions de dollars du référendum de 2017 pour acquérir des terres ainsi que de 4,3 millions de dollars de fonds non référendaires dans le compte d’acquisition de terres.

