Le district de la réserve forestière de Kane propose le «safari des petits arbres» pour les jeunes amoureux de la nature – Shaw Local

Le Forest Preserve District du comté de Kane propose cet été un nouveau programme pour les enfants d’âge préscolaire.

Little Saplings Safari est un programme mensuel pour les enfants de 3 à 5 ans qui contribue à favoriser l’amour de la nature et de l’aventure, selon un communiqué de presse.

Les enfants voyageront dans une réserve forestière différente chaque mois et proposeront des randonnées, des explorations aquatiques, des visites d’animaux de ferme et plus encore.

Horaire du Safari des Petits Arbres :

La vie d’un fermier

Date : jeudi 15 juin

Heure : 10h – 11h

Lieu : Réserve forestière de la famille Brunner

Adresse : 18N681 Illinois 31, West Dundee

Tarif : 5 $/enfant

Créatures de la nuit (insecticide conseillé)

Date : jeudi 20 juillet

Heure : 19h30 – 20h30

Lieu : Réserve forestière d’Elburn

Adresse : 45W061 Route 38, Elburn

Tarif : 5 $/enfant

Creek Critters (Tous les participants doivent porter des chaussures et être prêts à être dans l’eau. Un écran solaire et un insectifuge sont conseillés)

Date : jeudi 17 août

Heure : 10h – 11h

Lieu : Réserve forestière de Glenwood Park

Adresse : 1644, rue S. River, Batavia

Tarif : 5 $/enfant

Un parent ou un soignant doit accompagner l’enfant. Pour vous inscrire, appelez le 630-444-3190 ou envoyez un courriel à [email protected]. Pour voir les programmes nature à venir, visitez www.kaneforest.com ou recherchez-nous sur les réseaux sociaux @forestpreserve.