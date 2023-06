Le district de Huntley Park annonce le mouvement de santé communautaire Go Huntley – Shaw Local

Le district de Huntley Park a annoncé Go Huntley, un nouveau mouvement communautaire conçu pour améliorer la santé communautaire par l’activité, l’éducation et la collaboration.

Le mouvement a été conçu en réponse à l’appel à l’action de l’ancien chirurgien général des États-Unis, le Dr Vivek H. Murphy, lors de la conférence sur les parcs nationaux et les loisirs en 2015. Son défi portait sur les bienfaits pour la santé de marcher pendant 30 minutes chaque jour pour les personnes de tous âges et à toutes les étapes de la vie.

L’initiative de marche de Go Huntley est simple : tout le monde s’engage à marcher tous les jours pendant le mois de juillet dans son propre quartier ou dans un parc/sentier de son choix.

Un événement de lancement est prévu à 18 h le 18 juillet à Deicke Park, où les participants marcheront ensemble en tant que communauté. Cette initiative de marche gratuite offre l’occasion d’encourager la communauté à participer à l’amélioration de la santé et du mieux-être.

Visite www.HuntleyParks.org ou trouvez HuntleyParks sur Facebook pour en savoir plus sur les bienfaits physiques et mentaux de la marche pendant et après la première activité. Utilisez #GoHuntley pour faire partie de la conversation et du mouvement.