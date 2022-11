Le district de Forest Preserve du comté de Kane organisera un mixeur de vacances le 2 décembre à St. Charles – Shaw Local

Rejoignez le district de la réserve forestière du comté de Kane pour un rassemblement de fin d’année pour profiter de la compagnie, des hors-d’œuvre complémentaires, de la bière artisanale et du vin de 18h30 à 21h30 le vendredi 2 décembre au Creek Bend Nature Center, situé dans la réserve forestière LeRoy Oakes à St. Charles.

Selon un communiqué de presse, les participants peuvent avoir un aperçu de la nouvelle exposition Tallgrass Prairie Adventure, explorer le manoir, se détendre autour d’une boisson et d’un repas, jouer à des jeux de société sur le thème de la nature ou discuter avec des amis.

L’événement est réservé aux personnes de 21 ans et plus. Les frais sont de 20 $ par personne et comprennent les hors-d’œuvre, la bière artisanale et le vin. La bière est offerte par Two Brothers Brewing Company.

Pour vous inscrire, appelez le 630-444-3190 ou envoyez un courriel à programs@kaneforest.com. Pour plus d’informations ou pour consulter la liste complète des programmes de Forest Preserve District, visitez kaneforest.com.