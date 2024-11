Le district de design DUMBO invite des entreprises créatives dans des bureaux au bord de l’eau

Le district de design DUMBO accueille les leaders créatifs de New York

DUMBOsitué le long BrooklynLe front de mer pittoresque de New York est devenu l’épicentre culturel de New York. Désormais connu sous le nom de « DUMBO Design District », ce quartier animé a attiré certains des noms les plus respectés au monde dans les domaines de l’architecture, du design d’intérieur et des industries créatives. Avec des noms établis comme Groupe Bjarke Ingels (BIG)Reform et West Elm qui ont élu domicile à DUMBO, le quartier donne aux professionnels de la création la possibilité d’échapper aux rues bondées de Manhattan et de trouver une dose quotidienne d’inspiration grâce aux lofts emblématiques et au charme historique du quartier. À l’avant-garde de cette transformation se trouve Two Trees Management, le promoteur immobilier visionnaire qui a joué un rôle central en faisant de DUMBO la destination de choix pour les voyageurs modernes. espaces de travail.



Le quartier DUMBO de Brooklyn apparaît comme une destination majeure pour les esprits créatifs, devenant rapidement reconnu comme le « DUMBO Design District ». | toutes les images avec l’aimable autorisation de Gestion de deux arbres

Les bureaux de Two Trees établissent la norme dans le quartier du design de New York

Depuis plus de 40 ans, entreprise familiale, Gestion de deux arbresa été redéfinir le paysage de Brooklynfaisant de DUMBO (Down Under the Manhattan Bridge Overpass) la destination incontournable des entreprises axées sur le design. En proposant un portefeuille diversifié d’espaces loft, de 500 à 50 000 pieds carrés, Two Trees permet aux entreprises de trouver facilement un espace qui reflète leur marque et soutient leur croissance, accueillant entre autres les filiales Henrybuilt et sa société sœur Space Theory, dans l’emblématique Bâtiment stable au 16, rue Main. Cette structure historique, construite à l’origine en 1906 et rénovée en 2015, abrite Henrybuilt au deuxième étage et Space Theory au rez-de-chaussée, marquant le premier espace commercial partagé par les entreprises à New York après deux décennies à SoHo.

En fin de compte, les bureaux de DUMBO ne sont pas seulement des lieux de travail : ce sont des déclarations de style et d’ambition. Dotées de lofts spectaculaires avec de hauts plafonds, d’une lumière naturelle abondante et de détails industriels, les propriétés de Two Trees sont parfaites pour l’architecture, le design d’intérieur et les studios de création qui valorisent à la fois la forme et la fonction. Avec chaque fenêtre offrant une vue imprenable sur les toits de Manhattan ou sur l’East River, les espaces de bureaux de DUMBO offrent une dose d’inspiration quotidienne.



avec son front de mer pittoresque et sa culture dynamique, le quartier est devenu un pôle d’attraction pour les entreprises créatives cherchant à s’imposer à New York.

des professionnels captivants avec un style et une culture haut de gamme

DUMBO a développé une réputation unique en tant que quartier du design avec son mélange de boutiques haut de gamme, de galeries d’art et de destinations culinaires célèbres. C’est un quartier qui attire des professionnels qui apprécient la qualité, l’esthétique et la créativité, des qualités qui trouvent un écho profond auprès des architectes, des designers et des fabricants. Pour les entreprises de ces domaines, établir une présence en DUMBO c’est rejoindre un réseau de visionnaires partageant les mêmes idées dans un lieu à la fois inspirant et accessible.

Les bâtiments de Two Trees sont situés au milieu de certains des plus beaux exemples de réutilisation adaptative de la ville, chaque espace préservant les racines industrielles de DUMBO tout en incorporant des éléments de design modernes. Les caractéristiques du bureau comprennent des fenêtres ouvrantes surdimensionnées, des sols en bois dur et en béton poli, ainsi qu’un système de CVC contrôlé par le locataire, tous adaptés pour répondre aux normes élevées des professionnels du design. Les lofts spacieux, dotés d’aménagements flexibles et d’équipements technologiques, offrent aux entreprises la possibilité de créer des espaces de travail non seulement fonctionnels mais d’une beauté saisissante.



Les propriétés de Two Trees, des lofts spacieux dotés de fenêtres ouvrantes surdimensionnées aux superbes jardins sur le toit, ont été conçues pour inspirer la productivité et la créativité.

Au-delà des murs des bureaux, le quartier regorge de vie, depuis les vastes espaces verts et zones de loisirs de Brooklyn Bridge Park jusqu’aux boutiques élégantes et aux restaurants de classe mondiale qui bordent les rues. Cet environnement cultive un style de vie où travail et inspiration vont de pair, faisant de DUMBO un lieu où la créativité s’épanouit. En particulier, les jardins paysagers sur le toit de Two Trees sont un point fort, fonctionnant comme des bureaux extérieurs avec des vues spectaculaires sur la ville. Conçus par Field Operations, la même équipe derrière la célèbre High Line de New York, ces espaces offrent un cadre revigorant pour des réunions, des présentations ou simplement une bouffée d’air frais. Avec des coins salons, une connexion Wi-Fi et des capacités audiovisuelles, elles offrent une alternative polyvalente aux salles de réunion traditionnelles, incarnant l’espace de travail créatif moderne.



les espaces de bureaux fournis, allant de 500 à 50 000 pieds carrés, sont personnalisables pour répondre aux besoins de toutes les entreprises

De plus, chaque bâtiment est équipé d’équipements haut de gamme comme un parking à vélos, un espace de stockage louable, des salles de conférence à chaque étage et des espaces acceptant les animaux de compagnie. Les halls rénovés avec contrôle d’accès numérique 24h/24 et 7j/7 ajoutent une couche de modernité, tandis que le parking sur place et les installations adaptées aux vélos facilitent les déplacements. Pour les entreprises qui souhaitent être au cœur de la révolution du design à New York, les bureaux du DUMBO Design District offrent l’équilibre parfait entre préservation historique et design avant-gardiste, créant des espaces qui se démarquent dans un marché immobilier encombré. Leurs lofts emblématiques, comme ceux du 45 Main Street, du 55 Washington Street et du 20 Jay Street, offrent le confort moderne sans sacrifier le caractère. Des caractéristiques telles que des fenêtres surdimensionnées ouvrantes, des colonnes apparentes et des sols en béton poli les rendent particulièrement attrayantes pour les entreprises orientées design.