Le district de conservation du comté de McHenry cherche des nominations pour les prix de la conservation – Shaw Local

Le district de conservation du comté de McHenry sollicite des candidatures pour des personnes qui ont été des champions de la conservation des terres publiques du comté de McHenry.

Pour nommer une personne pour un Conservation Champion Award ou un Conservation Legacy Award, téléchargez un formulaire électronique à partir de mccd.me/conservationawards. Les candidatures seront acceptées jusqu’au 31 décembre.

Le Conservation Champion Award reconnaît ceux qui ont apporté une ou plusieurs contributions d’une importance ou d’un impact extraordinaire au mouvement de conservation grâce à leur dévouement et leur soutien continus à la mission du district de conservation. Les contributions importantes peuvent inclure le leadership, l’innovation, la législation environnementale, le développement communautaire, le travail de restauration sur le terrain, la science citoyenne et le bénévolat ou les dons d’argent et de terres.

Le Conservation Legacy Award reconnaît à titre posthume les contributions qui transcendent le temps. Que le lauréat ait consacré 10 ou 50 ans à l’environnement local, son travail devrait perdurer bien au-delà de sa vie. Les gagnants de ce prix doivent avoir inspiré d’autres à devenir des intendants de la terre.