Le district de conservation du comté de McHenry annonce des programmes d’automne à Cary, Marengo et Woodstock – Shaw Local

Une randonnée à la chasse aux fleurs sauvages d’automne est la première d’une gamme d’offres d’automne du district de conservation du comté de McHenry.

La Randonnée d’identification des fleurs sauvages d’automne aura lieu de 18 h à 19 h 30 mardi à la zone de conservation des eaux d’amont de Kishwaukee, 2600, rue Dean Sud à Woodstock. Les participants apprendront des trucs et astuces pour identifier différentes espèces. Les randonneurs âgés de 14 ans et plus sont les bienvenus. La randonnée est gratuite pour les résidents du comté et 5 $ pour les non-résidents.

Un initiation au disc golf sera disponible de 15 h 30 à 16 h 30 le 10 septembre à la zone de conservation Fel-Pro RRR, 1520 Crystal Lake Ave. à Cary. Cette session d’introduction vous enseignera la terminologie, comment compter les points, les règles de base et plus encore. Tous les âges sont les bienvenus. L’événement est gratuit pour les résidents du comté et 5 $ pour les non-résidents.

Une séance de douceur Hatha-yoga et une méditation de gratitude guidée sera disponible pour les participants de 14 ans et plus de 11 h à midi le 18 septembre à la zone de conservation de Pleasant Valley, 13315 Pleasant Valley Road à Woodstock. Le programme sera dirigé par Cara Chang Mutert de Woodstock Yoga Lounge. La séance coûtera 10 $ pour les résidents et 12 $ pour les non-résidents.

Une leçon de Compostage DIY aura lieu de 17 h à 18 h 30 le 29 septembre à l’aire de conservation du parc glaciaire à la route 31 et au chemin Harts à Ringwood. Le compostage réduit la quantité de déchets alimentaires dans les ordures et peut facilement être incorporé dans la plupart des foyers. Les participants créeront un petit compost à l’aide de vers et d’autres microbes qui existent déjà dans le sol. La leçon est accessible aux personnes âgées de 14 ans et plus. C’est gratuit pour les résidents du comté et coûte 5 $ pour les non-résidents.

Les photographes en herbe sont invités à rejoindre un randonnée photographique d’automne de 9 h 30 à 10 h 30 le 10 octobre à l’aire de conservation de Coral Woods au 7400 Somerset Drive à Marengo. Que ce soit avec un téléphone portable, un reflex numérique ou un appareil photo compact, la randonnée se traduira par de belles photographies de la nature, selon le MCCD. La randonnée est disponible pour les 14 ans et plus et est gratuite pour les résidents du comté et 5 $ pour les non-résidents.

L’inscription est obligatoire pour tous ces événements et peut être complétée en ligne à MCCDistrict.org/programs.