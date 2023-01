Le district de conservation du comté de McHenry acquiert 49 acres à McHenry grâce à une subvention, un don – Shaw Local

La Clean Energy Community Foundation a accordé au district de conservation du comté de McHenry une subvention de 223 500 $ pour acquérir 40 acres près de McHenry.

La propriété, située au sud de Ringwood Road et à l’est de Pioneer Road, comprend un don de terre supplémentaire de 9 acres des héritiers de Ronald E. Heuer, a déclaré le district de conservation du comté de McHenry dans un communiqué de presse.

Le terrain se trouve dans le cours supérieur de Dutch Creek et contient environ 14 acres de zones humides, 10 acres de savane de chênes restante, 2 acres de prairie et est directement contigu à plusieurs zones naturelles précédemment protégées, portant la zone protégée totale à près de 300 acres, selon La version.

Le cours supérieur de Dutch Creek est “une zone connue pour ses zones naturelles de haute qualité, ses zones humides critiques alimentées par les eaux souterraines et ses peuplements de chênes préétablis”, a déclaré Ed Collins, directeur de la préservation des terres et des ressources naturelles du district de conservation, dans un communiqué.

La région du cours supérieur de 300 acres “achève un voyage de 30 ans” par le district de conservation pour protéger la terre et comprend une partie de terre donnée par la Pioneer Christmas Tree Farm, a déclaré Collins.

En plus de la subvention d’acquisition, la Clean Energy Community Foundation a accordé 10 000 $ pour l’activité de restauration, qui se déroulera au cours des 12 prochains mois et comprendra l’ensemencement d’herbes indigènes et l’élimination des broussailles envahissantes, selon le communiqué.