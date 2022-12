Le district de Coloma Park annonce les gagnants de la ligue de basketball d’automne – Shaw Local

ROCK FALLS – Coloma Township Park District a annoncé les gagnants de ses ligues masculines de basket-ball d’automne, chacun remportant un trophée les déclarant Half Court Heroes.

La ligue de 14 h 30 a été remportée par Munstars avec un record de 16-8, la ligue de 16 h a été remportée par les Rockets à 17-8 et la ligue des 40 ans et plus a été remportée par Hoopahollies à 23-1.

Dans les tranches de consolation pour déterminer la bête du pire, Napus à 13-11 a perdu la ligue de 2h30, J-Team à 12-13 a perdu la ligue de 16h et Gas House à 5-19 a perdu la ligue des 40 ans et plus. .

Eric Harris, Dustin Nelson, Maurile Bell, Drew Carskaden et Larmar Lewis sont membres des Hoopahollies, qui sont allés 23-1 et ont remporté la Ligue de basketball d’automne du district de Coloma Township Park de 40 ans et plus. (Bill Leftwich, fourni par Coloma Park)

Josh Weber, Anthony Adamson, Booker Cross et Andrew Trobaugh sont membres des Rockets, qui sont allés 17-8 pour remporter la Ligue de basketball d’automne du district de Coloma Township Park à 16 h. (Bill Leftwich, fourni par Coloma Park District)