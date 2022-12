Le district de Cary Park accueillera un salon de l’emploi d’été pour les adolescents et les adultes – Shaw Local

Cary Park District accueillera un salon de l’emploi d’été pour les adultes et les adolescents à la recherche d’un emploi saisonnier d’été de 17 h 30 à 19 h 30 le 4 janvier au centre communautaire, 255 Briargate Road.

Les postes saisonniers pour adultes et adolescents disponibles comprennent les conseillers de camp, le personnel d’entretien du parc, les instructeurs de loisirs, le personnel de marketing et le personnel du centre aquatique de Sunburst Bay. Les participants peuvent rencontrer le personnel du district du parc, obtenir des informations, remplir des candidatures et déposer des CV.

Aucune autre entreprise ou organisation ne sera représentée au salon de l’emploi. Les parents, frères et sœurs ou amis peuvent assister au salon de l’emploi et recueillir des informations au nom de ceux qui ne peuvent pas y assister.

Pour plus d’informations, contactez le Cary Park District au 847-639-6100 ou rendez-vous sur carypark.com.