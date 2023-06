Le district de bibliothèques du comté de Putnam offre gratuitement les documents de transfert médical de St. Margaret – Shaw Local

Avec la fermeture de St. Margaret, la bibliothèque du comté de Putnam tient à rappeler aux résidents que le district de la bibliothèque offre gratuitement les documents de transfert médical de St. Margaret dans toutes les succursales de bibliothèque du comté.

Le district de la bibliothèque continuera d’accepter les papiers de transfert pendant un certain temps, offrant également un service de télécopie complet. Le district de la bibliothèque ne facturera pas non plus ces fax. Les résidents peuvent également les envoyer par la poste s’ils le souhaitent.