Le District 99 célèbre son 100e anniversaire avec des journées portes ouvertes en octobre – Shaw Local

Le Community High School District 99 organisera deux journées portes ouvertes en octobre pour commémorer le 100e anniversaire du district scolaire.

Les journées portes ouvertes auront lieu de midi à 15 h le 1er octobre à l’école secondaire Downers Grove South, 1436 rue Norfolk, et de 9 h à midi le 21 octobre à l’école secondaire Downers Grove Nord, 4436 rue Main. Les membres de la communauté sont invités à visiter certaines sections des écoles et rencontrer de manière informelle les membres et les responsables du conseil scolaire.

Des objets de l’histoire du quartier seront exposés et des rafraîchissements légers seront servis. Les participants sont priés d’entrer par les entrées principales de chaque école.

Le 17 février 1923, les résidents ont voté pour former le district 99 en tant que district scolaire distinct. L’école secondaire Downers Grove a ouvert ses portes cinq ans plus tard, en 1928. L’école secondaire Downers Grove South a ouvert ses portes en 1964.

« Tout au long de l’histoire, la communauté a toujours fourni à nos élèves ce dont ils avaient besoin pour exceller et évoluer », a déclaré le président du conseil scolaire du district 99, Don Renner, dans un communiqué de presse. « Cette célébration est une façon de partager la fierté de ce que nous avons accompli ensemble au fil des ans et que nous continuerons d’accomplir à l’avenir. »