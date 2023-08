Le district 89 nomme les membres du conseil étudiant – Shaw Local

Deux leaders étudiants ont été sélectionnés comme prochains représentants étudiants au sein du conseil du district scolaire communautaire consolidé 89.

Molly Clarin et Aspen Usalis, élèves de huitième année du Glen Crest Middle School, commenceront leur mandat d’un an lors de la réunion du conseil d’administration d’août, selon un communiqué de presse du district.

Usalis et Clarin sont des amis proches depuis qu’ils ont été jumelés en tant que copains de première année Panther Pal à l’école primaire Park View.

Le surintendant du district 89, Doug Eccarius, faisait partie de l’équipe qui a interviewé les étudiants qui ont postulé pour être membres du conseil des étudiants.

« Je suis tellement fier de l’accent mis par ce district sur l’importance de la voix des étudiants, et j’ai été très impressionné lorsque j’ai rencontré Aspen et Molly », a déclaré Eccarius dans un communiqué de presse. « Ce sont tous les deux de jeunes leaders exceptionnels qui veulent rendre ce quartier encore meilleur. Je crois que tous les élèves du district vont bénéficier de leur travail.

Les membres du conseil étudiant représenteront leurs camarades de classe lors des réunions mensuelles du conseil. Les membres du conseil étudiant ne votent pas, mais ils rendent compte des célébrations et des défis des étudiants du CCDS 89.

C’est la cinquième année que le District 89 aura des membres étudiants au conseil. Le district est l’un des rares de l’État à avoir des élèves du secondaire siégeant au conseil des élèves.

Molly Clarin

Clarin espère qu’en siégeant au conseil des élèves, elle pourra faire du quartier un endroit encore plus accueillant. Le jeune de 12 ans veut aider à amplifier la voix de tous les élèves.

« Pour moi, le rôle d’un membre du conseil étudiant signifie parler au nom de tout le monde, pas seulement de vos amis et pas seulement de vous-même », a écrit Clarin dans sa candidature. « Il est nécessaire de s’assurer que tout le monde est pris en charge, soutenu et accueilli. »

Danielle Bongiorno, professeur de mathématiques à Glen Crest, a déclaré que Clarin est une étudiante positive et travailleuse qui se pousse à faire de son mieux.

« Ses camarades de classe la recherchent parce qu’ils aiment être autour de sa positivité », a déclaré Bongiorno dans le communiqué. «Elle maintient un haut niveau d’intégrité, de respect et de gentillesse. Sa volonté d’atteindre son plein potentiel encourage ses pairs à travailler plus dur.

À Glen Crest, Clarin a été impliquée dans la Student Leadership Coalition, Builders Club, était un copain de pairs adaptatif PE, la comédie musicale et la chorale de l’école. Elle a été membre des équipes de basket-ball, de cross-country et d’athlétisme de Glen Crest. En dehors de l’école, elle joue au softball de voyage, fait du bénévolat au Manoir Ronald McDonald, participe à son groupe de jeunes de l’église et aime aider sa communauté.

Aspen Usalis

En tant que membre du conseil étudiant, Usalis veut trouver de nouvelles façons pour les étudiants de se connecter à travers le district.

« Je pense qu’il est très important que les étudiants aient leur mot à dire car c’est aussi leur communauté », a écrit Usalis, 13 ans, dans sa candidature. « J’aime apporter mon énergie et mon enthousiasme tout en m’impliquant dans le quartier. Je pense qu’en tant que membre du conseil étudiant, je représenterais bien les étudiants du district 89 et serais une voix pour tous les étudiants ! »

Mubeen Husain, professeur d’études sociales à Glen Crest, a fait l’éloge d’Usalis en tant qu’étudiant aimable qui est toujours prêt à écouter, aider et travailler avec tout le monde.

« [Aspen] m’a impressionné par son dévouement, sa perspicacité, ses compétences en leadership et sa considération pour ses pairs », a déclaré Husain dans le communiqué. « En classe, Aspen démontre sa capacité à penser de manière critique et à poser des questions pertinentes qui montrent son niveau de réflexion plus profond. »

À Glen Crest, Usalis a été un pair adaptatif, en partenariat avec des étudiants handicapés. Elle a été membre de la Student Leadership Coalition, du Builder’s Club, des intra-muros, du Friends Helping Friends Club, de l’équipe musicale et du Teen Advisory Board. Elle fait également partie des équipes spartiates de basket-ball et de volley-ball. En cinquième année, elle a été l’étudiante citoyenne de l’année de Park View.

En dehors de l’école, Usalis joue au softball de voyage, au basket-ball d’alimentation et a joué dans diverses équipes de volley-ball. Elle a fait partie du ministère auprès des jeunes de son église, a fait du bénévolat lors de collectes de manteaux et a aidé à nourrir mes enfants affamés.