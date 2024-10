Le district 7 décidera du sénateur de l’État le 5 novembre

19 octobre — Les électeurs de l’Oklahoma des comtés de Pittsburg, Haskell et Latimer et de certaines parties des comtés de Sequoyah et LeFlore décideront de leur sénateur d’État du district 7 le mardi 5 novembre.

Le candidat républicain sortant Warren Hamilton et le candidat démocrate Jerry Donathan ont peut-être des programmes et une expérience militaire similaires, mais ils diffèrent.

Tous deux sont des éleveurs et des anciens combattants à la retraite dont les valeurs sont profondément ancrées dans la volonté du meilleur pour les enfants et le système éducatif. Cependant, leurs priorités se concentrent sur deux domaines différents.

« Les infrastructures ne se limitent pas aux routes et aux ponts ; il s’agit également d’eau et d’égouts », a déclaré Donathan, qui a mentionné à plusieurs reprises à quel point ces besoins sont importants pour le district 7. « Autrement, vous n’attirerez pas l’industrie. »

Il a expliqué dans une interview avec le McAlester News-Capital qu’après avoir rendu visite aux responsables de la ville et du comté, plus d’argent est nécessaire pour les infrastructures à McAlester que dans d’autres grandes communautés du district 7. Selon Donathan, les responsables de Wilburton et de Stigler disent qu’ils sont stable pour le moment. C’est McAlester, qui est la plus peuplée, qui a le plus grand besoin d’améliorations.

Donathan dit que s’il est élu au niveau de l’État, il travaillera avec les membres du Congrès américain pour obtenir des subventions pour la région.

Le sénateur Hamilton, qui a obtenu beaucoup de soutien grâce à son travail au siège du Sénat de l’État, a déclaré sur les réseaux sociaux : « Ma première législation promulguée en 2021 était la loi sur le sanctuaire du deuxième amendement de l’Oklahoma (SB 631). » Il est connu pour être un véritable défenseur du droit de porter les armes.

Et ajoute dans un autre article : « Le droit de détenir et de porter des armes est un droit donné par Dieu et garanti par la Constitution. »

Le sénateur Hamilton a fait une déclaration à la question du News-Capital : Pourquoi un dispositif inventé pour la guerre serait-il un droit de naissance de Dieu ?

Il a répondu : « Je crois fermement au deuxième amendement et je ne m’en excuserai jamais. J’ai prêté serment et j’ai servi mon pays pour protéger tous les droits qui nous sont accordés par Dieu, et non par le gouvernement. Dieu est le donateur. Le gouvernement est le protecteur des droits, et non celui qui les donne. Le droit à la légitime défense, à la défense de vies innocentes, à la défense de la propriété, à la défense des nations ou des territoires contre l’invasion ne dépend pas de l’utilisation d’un outil particulier. Les armes à feu sont aujourd’hui l’outil optimal pour ce travail. Toutes les atrocités que les humains se sont infligées se sont produites parce qu’un camp n’avait pas la capacité de résister à l’oppression injuste et aux déprédations de l’autre. libérer les gens de la possibilité de se protéger, de protéger leurs familles ou leur nation. »

Anciens combattants locaux dans le besoin

Le sénateur Hamilton est actuellement vice-président du comité des anciens combattants et des affaires militaires et a été parmi ceux qui ont décidé de fermer le centre des anciens combattants de Talihina pour économiser l’argent de l’État, mais il travaille à la construction de nouvelles installations avec le comité des anciens combattants, selon Shawn Kirkland, Directeur adjoint du ministère des Anciens Combattants.

Le sénateur Hamilton a déclaré : « En tant qu’ancien combattant et ayant le privilège de servir avec mes courageux frères et sœurs d’armes à l’étranger, nos anciens combattants sont l’une de mes principales priorités. Nous devons continuer à chercher des moyens d’élargir l’accès à la formation professionnelle pour les Les anciens combattants lors de leur transition vers la vie civile. Nous devons veiller à ce qu’ils bénéficient des services essentiels dont ils ont besoin s’ils reviennent blessés. De plus, certaines blessures ne peuvent pas être vues par le public et, malheureusement, les anciens combattants sont parmi les plus vulnérables. en vient au suicide. » Ajoutant : « Je souhaite poursuivre notre travail en explorant les moyens de les aider à obtenir ce dont ils ont besoin pour être en bonne santé à la fois physiquement, mentalement et spirituellement afin qu’ils puissent continuer à servir à d’autres titres tout au long de leur vie. »

« Il est important de noter que le Centre des anciens combattants de Sallisaw devrait ouvrir ses portes en février 2025. Enfin, nous devons continuer d’honorer leur service et les sacrifices qu’ils ont consentis en levant la main droite et en prêtant serment de protéger ce pays. Il n’y a pas de plus grand honneur, » et je ne l’ai jamais perdu de vue. »

Donathan déclare au News-Capital qu’il est « très dévoué » au service des anciens combattants et de leurs besoins, y compris le chômage potentiel et la formation professionnelle.

Affirmant qu’il y a peu de preuves que le sénateur Hamilton aide directement les anciens combattants du district 7, Donathan affirme qu’il n’a pas répondu aux besoins du public comme il aurait dû le faire.

« Cela semble plus concentré sur la frontière américaine que sur notre district », a déclaré Donathan. Ajoutant que la frontière américaine relève de la responsabilité de la sécurité intérieure.

Donathan ajoute : « Nos anciens combattants constituent un élément essentiel de notre société. Il faut prendre soin d’eux.

Barrages routiers du rodéo des prisons

Le sénateur Hamilton a récemment déclaré lors d’une réunion législative qu’il se rendait compte que les efforts du pénitencier de l’État d’Oklahoma pour ramener le rodéo en prison avaient besoin d’un plus grand soutien de la part des dirigeants du Congrès de l’État.

« Le but de ce que nous faisons ici aujourd’hui est d’essayer d’aplanir certaines de ces choses, d’aplanir certaines aspérités, afin d’espérer que nous puissions obtenir un soutien un peu plus large avant la prochaine session législative. » a déclaré Hamilton lors de la réunion discutant de l’étude intermédiaire. Le sénateur de l’État a ajouté que les 8,3 millions de dollars demandés dans le projet de loi représentaient « une goutte d’eau dans l’océan » par rapport à l’ensemble du budget de l’État.

Donathan a déclaré qu’il fallait faire davantage au-delà de la portée de ce que la législature actuelle pourrait envisager. Il indique qu’un financement supplémentaire sera nécessaire pour la sécurité, un système d’égouts approprié non connecté aux lagons et des routes supplémentaires pour gérer le trafic vers et depuis le site du rodéo. Il a déclaré que la modernisation du système d’égouts à elle seule coûterait beaucoup plus que ce que demande le projet de loi – peut-être 50 à 60 millions de dollars. Ajoutant que le redémarrage du rodéo en prison deviendra certainement un projet à long terme.

Le sénateur Hamilton a récemment expliqué au News-Capital comment l’OSP pourrait obtenir davantage de soutien pour le rodéo des prisons lors de la prochaine session législative. Il a dit : « Un esprit ouvert et une éducation ».

« Je considère cela comme une opportunité économique majeure pour la ville et l’État. Le directeur du Département des services correctionnels a déclaré publiquement qu’il avait eu des conversations avec des organisations majeures, comme le PBR, et d’autres, qui nous disent en gros : si vous le construisez, nous le ferons. Nous sommes également un État qui a été proactif en matière de réforme de la justice pénale et qui s’efforce d’enseigner aux détenus de nouvelles compétences dès leur réinsertion dans la société. Nous ne voulons pas d’un ministère correctionnel qui se contente d’entreposer les gens. n’ont aucune compétence commercialisable avec laquelle réintégrer la société. Si nous n’en faisons pas une priorité, ils risquent davantage de retomber dans le même cycle d’incarcération.

Le sénateur Hamilton souligne comment la renaissance du rodéo carcéral aiderait McAlester et l’État de l’Oklahoma.

« Quelques exemples rapides de la façon dont le rodéo pourrait aider immédiatement : le stade a besoin de réparations, de compétences professionnelles en construction. Les terrains ont besoin de travaux, de compétences professionnelles en matière d’utilisation d’équipement. Si le stade est opérationnel, les personnes purgeant une peine de détention auront plus de possibilités d’acquérir les compétences liées à l’organisation d’événements majeurs et les compétences interpersonnelles qui en découlent. Il s’agirait d’emplois réservés aux détenus qui ont fait leurs preuves et ont amélioré leurs compétences. «

En soulignant : « Les détenus le veulent, la communauté le veut et l’État en a besoin. Faisons-le. »

Réforme de l’éducation

Donathan affirme que le sénateur Hamilton a soutenu une législation visant à accorder 250 millions de dollars aux écoles privées qui détournaient l’argent des écoles publiques.

Donathan explique : « Je n’ai rien contre les écoles privées. Nos impôts devraient financer les écoles privées. » Il explique que les frais de scolarité sont payés par les parents et tuteurs car une école privée ressemble beaucoup à une entreprise privée.

« Nous avons besoin d’une législation sensée qui s’intéresse aux gens et au district », a déclaré Donathan.

Donathan a récemment fait une déclaration sur l’éducation des enfants et le système éducatif. Il a déclaré : « Nous avons beaucoup de travail à faire pour créer de meilleurs environnements d’apprentissage pour nos enfants : allouer des ressources appropriées à nos écoles, lutter contre l’instabilité du logement, le manque d’emplois de qualité pour les parents, la toxicomanie et la faim, entre autres choses. Mais il y a une chose que nous pouvons tous faire aujourd’hui pour aider. Soyez gentils envers les enseignants et les professionnels de l’éducation qui font de leur mieux pour préparer la prochaine génération. »

Le News-Capital a demandé au sénateur Hamilton s’il pouvait être d’accord avec Donathan.

Il répond : « En grandissant, ma mère enseignait les mathématiques et mon père était directeur d’école secondaire. Ils avaient tous deux plus de 35 ans d’expérience en classe et dans un rôle administratif. Voir leur volonté d’aider leurs élèves m’a donné un aperçu d’une En fin de compte, beaucoup de gens ne l’ont pas fait. Leur inspiration m’a laissé un effet durable, c’est pourquoi je respecterai toujours et travaillerai pour aider les individus dans cette noble profession.

En outre, explique-t-il : « Pendant mon mandat à l’Assemblée législative, j’ai démontré ma philosophie visant à créer de meilleurs environnements d’apprentissage pour nos enfants, à allouer des ressources appropriées à nos écoles et à faire preuve de gentillesse envers les enseignants en rédigeant ou en soutenant des lois telles que la plus grande augmentation de salaire des enseignants et La plus grande augmentation des dépenses d’éducation dans l’histoire de l’Oklahoma. Dans un article que j’ai écrit, j’ai dit : « Si vous voulez aider les écoles rurales, payez les enseignants ruraux. » Nous créons de meilleurs environnements d’apprentissage pour nos enfants lorsque nous nous concentrons sur les bases académiques comme la lecture, l’écriture et les mathématiques plutôt que sur un endoctrinement éveillé qui divise. »

Si élu

Donathan est vu à presque tous les événements à McAlester, parlant aux gens et écoutant le pour et le contre. Il assiste aux réunions du conseil municipal et est souvent vu en train de manger dans les restaurants locaux.

« Quand je ne suis pas en session, j’aimerais rencontrer chaque siège de comté le samedi, en passant par les cinq comtés pour obtenir les commentaires de la population », a déclaré Donathan. « On ne sait jamais qui existe et qui a une bonne idée. »

Sur les réseaux sociaux, Donathan déclare que s’il est élu, il envisage de « présenter une législation visant à créer des subventions pour des projets d’infrastructures locales et des soins de santé ruraux, financées par la réorientation de l’argent que Warren Hamilton souhaite utiliser pour des réductions d’impôts qui profitent aux riches ». De plus, « annulez les crédits d’impôt de 250 millions de dollars que Warren Hamilton a déjà accordés aux parents d’élèves d’écoles privées. Cet argent devrait plutôt servir à financer et à soutenir les écoles publiques et la formation professionnelle dans des villes comme McAlester, Sallisaw, Wilburton et Stigler. »

Donathan veut faire pression en faveur d’une « loi sur le droit à la réparation, permettant aux agriculteurs de réparer leur propre équipement, réduisant ainsi les coûts et soutenant l’agriculture locale ».

Il a déclaré : « Nous n’avons pas à nous contenter de la politique de Washington DC dans le sud-est de l’Oklahoma »

« Nous avons besoin de bonnes routes, d’eau potable, d’accès aux soins de santé et d’emplois de qualité. Je me présente pour donner aux gens la possibilité de voter pour quelqu’un qui se battra pour les meilleurs intérêts de notre communauté », a déclaré Donathan.

Quand vous n’êtes pas en session

Le sénateur Hamilton dit qu’il a grandi dans une ferme et un ranch et que c’est une véritable passion.

« Même si j’étais fier et honoré de servir mon pays dans l’armée, j’ai toujours su que j’étais destiné à revenir à ce mode de vie. Ma femme a également grandi dans une famille d’éleveurs, il était donc logique pour nous de créer notre propre vie. « C’est pour ces raisons et bien d’autres que nous avons créé Rocky Point Ranch, où nous pouvons enseigner à nos enfants les valeurs et les traditions du travail acharné et l’importance de la famille », a-t-il déclaré. « Au Rocky Point Ranch, nous élevons du bœuf et de l’agneau finis à l’herbe, ainsi que des chevaux Missouri Fox Trotter. Même si la vie au ranch prend beaucoup de temps, je donne la priorité à la famille. Je passe autant de temps que possible avec eux. Je Je suis également adjoint de réserve au bureau du shérif du comté de Haskell. Pour mes loisirs, je pratique le Jiu-Jitsu et l’haltérophilie.