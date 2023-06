Le district 58 nomme deux nouveaux directeurs adjoints, administrateur – Shaw Local

Le conseil scolaire du district scolaire 58 de Downers Grove a approuvé à l’unanimité trois nominations à des postes administratifs lors de sa réunion du 12 juin.

Kelly Novotny a été nommée nouvelle directrice adjointe à Collège Herrick, et Danielle Bongiorno en tant que nouvelle directrice adjointe à Collège O’Neill, selon un communiqué de presse. Ils commenceront le 27 juillet. De plus, Michelle Kovar a été nommée directrice des services aux entreprises et commencera le 1er juillet.

« SP. Novotny est un éducateur accompli, engagé envers les élèves et la communauté scolaire de Herrick Middle School », a déclaré le surintendant Kevin Russell dans le communiqué. Au cours de plusieurs séries d’entretiens, « les équipes d’entretiens l’ont décrite comme une leader efficace qui a établi des relations solides avec les étudiants, les collègues et les familles ».

Novotny enseigne depuis longtemps les arts de la langue anglaise à Herrick et occupe le poste de président du département ELA à Herrick. Le nouveau poste a été créé en raison de l’effectif plus important d’Herrick et pour être équitable entre les deux collèges, selon le communiqué.

« Je suis honorée de poursuivre et de renforcer le partenariat avec les incroyables étudiants, le personnel et les familles de Herrick », a-t-elle déclaré. « Je tiens à remercier l’administration et le conseil scolaire pour cette incroyable opportunité. »

Elle vit à Woodridge avec son mari, Rod, et ses deux beaux-enfants.

CNC Juillet 2021 Danielle Bongiorno (Sally O’Donnell Photographie/Sally O’Donnell Photographie)

« SP. Bongiorno apporte à l’équipe une mine de connaissances sur les pratiques pédagogiques, en particulier en mathématiques », a déclaré Russell. « Les équipes d’entretiens l’ont décrite comme une leader solide qui s’engage à établir des relations très positives. Elle sera un atout pour la communauté O’Neill.

Elle a été professeur de mathématiques à Collège Glen Crest dans District scolaire consolidé communautaire 89 depuis 10 ans. Elle a également été chef d’équipe et animatrice de groupes de parents pour favoriser les partenariats école-maison au sein de la communauté scolaire.

« Je suis ravi de servir la communauté DG58 », a déclaré Bongiorno. « J’attends avec impatience l’opportunité d’établir des partenariats avec les parents, le personnel et la communauté afin de garantir que les élèves aient la possibilité de s’épanouir à l’école intermédiaire O’Neill et en tant que futurs apprenants. En tant que membre de la communauté, je sais que Downers Grove est une région spéciale qui se targue d’offrir aux étudiants les meilleures opportunités d’exceller.

Bongiorno vit à Downers Grove avec son mari, Tony, et ses deux enfants.

Michelle Kovar (Photo fournie par le District 58)

Kovar est un leader expérimenté avec des compétences en gestion d’entreprise, en amélioration des processus commerciaux et une solide expérience du service client, indique le communiqué. Elle a occupé le poste de responsable des comptes étudiants et des opérations chez Algonquin District scolaire communautaire 300.

« Elle apporte beaucoup d’expérience et de connaissances sur les processus financiers et les opérations financières des écoles », a déclaré Russell. « Les équipes d’entretiens l’ont décrite comme une résolveuse de problèmes qui a un historique de service client positif. »

« S’appuyant sur mes 10 années d’expérience précédentes dans un plus grand district de la maternelle à la 12e année, j’ai hâte de rejoindre l’équipe DG58 et de travailler avec des dirigeants dévoués qui continuent d’investir les ressources du district pour avoir un impact positif sur l’expérience des élèves », a déclaré Kovar.