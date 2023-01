Le district 428 de DeKalb adopte une taxe foncière de 67,5 millions de dollars pour 2022 – Shaw Local

DeKALB – Le district 428 de DeKalb espère percevoir environ 67,5 millions de dollars sur sa taxe foncière 2022, payable l’année prochaine après que le conseil scolaire a approuvé la taxe finale pour les résidents de DeKalb lors d’une récente réunion.

Au début de l’assemblée, la commission scolaire a tenu une audience publique pour donner aux contribuables l’occasion de poser des questions ou de faire des commentaires concernant la redevance.

En vertu de la loi de l’Illinois, des audiences publiques doivent être tenues avant les audiences sur l’impôt foncier pour permettre au public d’intervenir. Dans ce cas, l’audience visait également à informer les résidents de DeKalb que le district demandait un montant supérieur à 5 % par rapport à 2021. .

Aucun membre du public n’a fait de remarques ou soulevé de questions sur la taxe du district lors de la réunion.

À l’instar d’autres gouvernements municipaux de la région de DeKalb, les responsables du district 428 ont déclaré que la collecte des impôts signifie plus de recettes fiscales foncières pour le district en raison d’un développement accru significatif au cours de l’année écoulée.

La valeur des propriétés devrait augmenter dans tout le département.

Un propriétaire qui possède une propriété résidentielle d’une valeur de 150 000 $ en 2021 devrait voir une diminution de sa part de la taxe du district, selon documents de la commission scolaire. Ce contribuable peut devoir 117 $, ou 3,9 %, sur la base d’une augmentation de 6,62 % de l’EAV de la propriété existante de 2021 évaluée par le canton de DeKalb.

Les responsables du district ont déclaré que la décision du conseil scolaire aidera à financer les opérations du district pour l’année à venir. Les districts scolaires publics représentent généralement la plus grande partie des impôts fonciers dus sur la facture d’impôt d’un résident.

Dans un note à l’administrationCindy Carpenter et Armir Doka, les directeurs des affaires et des finances du district, ont souligné à quel point il est important, lors de l’estimation, de saisir le pourcentage complet de variation entre l’évaluation évaluée égalisée et la nouvelle propriété.

Le district a récemment noté 50 123 152 $ en nouvelle croissance EAV de Ferrara Candy, Amazon, Meta/Facebook et Wehrli Custom Fabrication, selon documents de la commission scolaire.

Dans une action connexe, le conseil scolaire a approuvé une demande de subvention d’allégement de l’impôt foncier de l’État.

Le district prévoit une allocation de subvention d’allégement de l’impôt foncier d’un montant de 5,7 millions de dollars et un abattement requis de 6,07 millions de dollars avec 324 877 dollars provenant des fonds de fonctionnement contribuera à rendre possible la diminution de la taxe, selon des documents.

Le district peut ne pas être alerté du montant final de la subvention avant fin janvier ou début février 2023, après quoi le district devra alors déposer une résolution de réduction auprès du greffier du comté de DeKalb et transmettre la certification au Conseil de l’éducation de l’État de l’Illinois, selon documents de la commission scolaire.