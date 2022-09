Le district 300 célèbre l’ouverture de l’école primaire Big Timber – Shaw Local

Le district scolaire communautaire 300 a célébré l’ouverture de l’école élémentaire Big Timber la semaine dernière dans le Hampshire.

Un bâtiment pour les élèves de la maternelle à la cinquième année, Big Timber comprend 40 salles de classe, deux terrains de jeux, une salle de sport, une bibliothèque et un centre multimédia. L’école a ouvert ses portes le 16 août et accueille principalement des élèves du Hampshire et de Pingree Grove.

Big Timber s’attaque à la croissance démographique dans la partie ouest du district 300 basé à Algonquin, a indiqué le district dans un communiqué de presse.

Le district a déclaré qu’il n’était pas en mesure de fournir un coût final pour l’école, mais le projet était estimé à 30,8 millions de dollars. Il a été payé en utilisant le solde du fonds existant du district plus une nouvelle dette qui sera payée en utilisant les fonds de fonctionnement existants.

Selon le communiqué, les dirigeants de la communauté, les personnes impliquées dans le projet, les membres du conseil scolaire et le personnel du district scolaire étaient invités à la célébration. L’événement commémoratif comprenait une cérémonie d’inauguration et des visites de la nouvelle école.

Les membres de la communauté ont été appelés à aider à choisir la mascotte de la nouvelle école. Grâce à un processus de vote en ligne, les participants ont sélectionné le blaireau. Les couleurs de l’école sont le bleu marine, le vert et l’argent.