Le district 26 et la Cary Education Association concluent une nouvelle entente contractuelle de quatre ans – Shaw Local

Cary Community Consolidated School District 26 et ses enseignants représentés par la Cary Education Association sont parvenus à un accord sur un nouveau contrat de travail avec des augmentations de salaire annuelles, selon un communiqué de presse.

Le syndicat a ratifié le nouveau pacte de quatre ans le 27 juillet et le conseil scolaire l’a approuvé le 1er août, selon le communiqué. L’accord prévoit des augmentations de salaire chaque année de 3,75 %, 3,75 %, 3,56 % et 3,56 %. Il court d’août 2022 à la veille du premier jour de l’année scolaire 2026-27.

« Après des mois de négociations, le conseil scolaire du district 26 et la Cary Education Association ont réussi à conclure une entente qui profitera à la communauté, aux élèves et aux enseignants de Cary. Cet accord se traduira par une augmentation de la capacité du district à embaucher et à retenir les meilleurs enseignants pour nos élèves », ont déclaré les coprésidentes du CEA, Annette Bear et Laura Whyte, dans un communiqué conjoint. « La commission scolaire et le CEA font preuve d’un véritable engagement unifié dans le processus de collaboration qui souligne le succès qui peut être atteint lorsque nous travaillons ensemble.

En plus des augmentations de salaire, l’accord prévoit que la contribution du district à l’assurance dentaire et médicale unique des enseignants passe de 70% à 75% de la prime. Les attributions de jours de maladie du syndicat ont été augmentées d’un jour par an et les enseignants peuvent désormais prendre quatre jours de deuil après le décès d’un membre de la famille, contre trois jours dans le contrat précédent. Un programme de remboursement des frais de scolarité a également été institué pour encourager les enseignants à suivre une formation pédagogique et professionnelle avancée.

La présidente de la commission scolaire, Deanna “Dee” Darling, qui a participé aux négociations, a déclaré dans le communiqué qu’elle pensait que l’accord était “mutuellement bénéfique pour toutes les personnes impliquées.

“Cet accord est à la fois équitable pour nos enseignants et pour les contribuables qui soutiennent nos écoles publiques”, a déclaré Darling dans le communiqué.