Le district 156 annonce les récipiendaires du sceau de biliteracy de l’État de l’Illinois – Shaw Local

Le McHenry High School District 156 a annoncé les récipiendaires 2022-2023 du sceau de biliteracy de l’État de l’Illinois et de la mention élogieuse pour le sceau de biliteracy.

Le sceau de bialphabétisation est une reconnaissance publique des étudiants diplômés qui démontrent un haut niveau de compétence en anglais et au moins une autre langue dans les domaines de l’écoute, de la lecture, de l’expression orale et de l’écriture. La mention élogieuse de l’État pour la bialphabétisation est une reconnaissance publique accordée aux étudiants diplômés qui ont démontré des progrès significatifs vers l’atteinte d’un niveau élevé de maîtrise de l’anglais et d’au moins une autre langue dans les domaines de l’écoute, de la lecture, de l’expression orale et de l’écriture.

Cette année, le district a décerné 24 sceaux et cinq distinctions à la promotion de 2023 – le plus grand nombre à ce jour depuis la mise en œuvre du programme en 2017. Jeremy Ascencio, Andrea Avila, Julia Bal, Cinthia Benitez Rios, Arely Castilla, Ismael Diaz-Martinez, Daisy Duran, Litzy Estrada, Yvette Garcia del Angel, Yvonne Garcia del Angel, Frida Hernandez, Evelyn Mathey Dominguez, Paris Mercado, Vanessa Moreno, Edgar Orduna, Leslie Reyes, Brandon Rivera, Anthony Ruiz, Jared Santiago, Samuel Silva, Esmeralda Zarate Ramirez et Gisselle Zavaleta a obtenu un sceau de bialphabétisation en anglais et en espagnol.

Briggitte Galindo Vargas a obtenu un sceau de bialphabétisation en espagnol et en anglais et une mention élogieuse pour la bialphabétisation en allemand et en anglais. Michal Wojcik a obtenu un sceau de bialphabétisation en anglais et en polonais. Lynette Alsot, Sergio Castilla, Athziri Gonzalez et Jessica Hernandez Lundsten ont reçu une mention élogieuse pour la bialphabétisation en anglais et en espagnol.

Tous les étudiants ont un sceau d’or apposé sur leurs diplômes et une note sur leurs relevés de notes comme preuve qu’ils ont reçu cet honneur. Chaque élève a également reçu une médaille de reconnaissance de l’alphabétisation à porter lors de la remise des diplômes.