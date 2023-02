Le district 155 de Crystal Lake nomme Cary-Grove principal son prochain surintendant; Un contrat de 3 ans rapporte un salaire annuel de 198 621 $ – Shaw Local

Le directeur de l’école secondaire Cary-Grove a été nommé prochain surintendant du district 155 de Crystal Lake lors d’une réunion spéciale du conseil mercredi, a annoncé le district.

À la suite d’une recherche nationale, Neil Lesinski a été engagé pour remplacer le surintendant sortant Steve Olson à partir du 1er juillet, a déclaré le district dans un déclaration publiée sur son site Web. Les responsables du district ont approuvé un contrat de trois ans, versant à Lesinski un salaire annuel de 198 621 dollars jusqu’au 30 juin 2026, a indiqué le district. Cette décision fait de Lesinski le 14e surintendant du district.

“Dr. Lesinski a prouvé tout au long de ce processus et tout au long de sa direction en tant que directeur de l’école secondaire Cary-Grove, l’importance des relations et de la collaboration avec les élèves, le personnel, les parents et nos communautés », a déclaré le président du Conseil de l’éducation, Adam Guss, dans le communiqué. « Il est évident que le Dr Lesinski restera concentré sur les étudiants pour favoriser leur croissance et leurs aspirations personnelles.

Lesinski a été promu directeur de Cary-Grove en 2017.

Neil Lesinski.

Olson termine sa 38e année dans le district, et était son 13e surintendant, selon la déclaration et son bio publiée sur le site du district. Il a commencé avec le district en 1985 en tant que professeur de sciences sociales à Crystal Lake South High School et a été directeur de Crystal Lake Central pendant 16 ans avant d’être nommé surintendant, selon sa biographie.

Le district a embauché l’Illinois Association of School Boards pour l’aider dans sa recherche, qui a attiré plus d’une douzaine de candidats. Lesinski a été choisi parmi un total de six candidats que le conseil a interrogés et faisait partie des trois finalistes pour le poste, selon le communiqué.

Lesinski est titulaire d’un baccalauréat en éducation anglaise de l’Université Western Illinois et d’une maîtrise en leadership pédagogique de l’Université Concordia de Chicago. Il est également titulaire d’un doctorat en leadership éducatif de l’Université Aurora, selon le communiqué.

“J’ai hâte de poursuivre nos efforts de collaboration avec les élèves, le personnel, les parents et les partenaires communautaires afin de trouver de nouvelles façons d’aider tous nos élèves à apprendre et à grandir”, a déclaré Lesinski dans le communiqué.