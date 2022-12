Le district 1 de la police de l’État de l’Illinois rend compte des activités de novembre – Shaw Local

STERLING – District de police de l’État de l’Illinois 1 Cmdr. Dyan Talbot a annoncé les chiffres et les activités d’application pour novembre.

Les soldats du district 1 de la police de l’État de l’Illinois ont émis 331 citations et 472 avertissements écrits et procédé à deux arrestations au cours du mois de novembre. Les soldats ont émis 194 citations pour excès de vitesse, 20 citations pour conduite distraite et 20 citations pour violation de la ceinture de sécurité. Il y a eu 16 arrestations pour absence de permis de conduire valide ou conduite avec un permis suspendu/révoqué.

Les soldats ont enquêté sur 19 accidents de la route, aidé 87 automobilistes et effectué 101 inspections de véhicules commerciaux. Il y a eu deux arrestations pour conduite sous influence.

Le district 1, qui englobe les comtés de Carroll, Lee, Ogle et Whiteside, n’a enquêté sur aucun accident de la circulation mortel en novembre.