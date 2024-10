Le distributeur nord-américain du Studio Ghibli est racheté par un géant japonais du divertissement

Le géant japonais du divertissement Toho a officiellement conclu un accord pour acquérir GKIDS, le distributeur nord-américain connu pour avoir présenté au public nord-américain des films comme The Boy and the Heron et Wolfwalkers.

L’accord a été annoncé mardi et donne à Toho une participation de 100 % dans GKIDS. Les conditions financières n’ont pas été divulguées.

Il va sans dire que cette acquisition donne à Toho, le studio derrière des films comme Godzilla Minus One et qui abrite des anime comme My Hero Academia et Jujutsu Kaisen, une position de distribution beaucoup plus solide en Amérique du Nord. Comme le dit le communiqué de presse, cette décision « définit les plans de croissance et d’expansion de la société en dehors du Japon et vise à connecter ses productions, créateurs et studios japonais et internationaux plus directement et plus largement avec les créateurs et les fans à l’étranger ».

Toho a conclu un accord qui lui permettra d’acquérir GKIDS, le distributeur nord-américain du Studio Ghibli.

En gros, qu’est-ce que ça pourrait Cela signifie pour les consommateurs qu’il pourrait devenir un peu plus facile pour les fans nord-américains de voir les films et les émissions de télévision de Toho. Toho a également acquis Science SARU, le studio d’animation japonais derrière Scott Pilgrim Takes Off et DAN DA DAN, et a investi dans la société de production et de distribution Fifth Season, basée à Los Angeles, et à Tokyo Vice.

Et GKIDS a fait ses preuves, remportant 13 nominations aux Oscars et remportant le plus récent Oscar du meilleur film d’animation pour Le garçon et le héron. Elle sert de distributeur nord-américain de la célèbre bibliothèque de films du Studio Ghibli, tandis que Toho s’occupe généralement de la distribution de ces films au Japon.

GKIDS est également connu pour distribuer des films acclamés comme The Breadwinner et des émissions de télévision comme Arcane de Netflix. Dans un communiqué, le fondateur et PDG de GKIDS, Eric Beckman, et le président Dave Jesteadt ont promis que « GKIDS continuera à fonctionner comme nous l’avons toujours fait – avec la même équipe, la même passion et la même mission – mais désormais avec le soutien d’un groupe hautement complémentaire. et société mère légendaire. »

« Nous sommes vraiment ravis d’unir nos forces avec l’estimé et légendaire Toho, qui abrite Godzilla et Akira Kurosawa, ainsi qu’avec des franchises d’anime à succès comme My Hero Academia et Jujutsu Kaisen », poursuit le communiqué. « Ce partenariat nous permettra de présenter encore plus de films étonnants au public nord-américain et mondial, tout en continuant à défendre l’animation en tant que forme d’art cinématographique et à repousser les limites de ce dont ce médium est capable. Nous ne pourrions être plus enthousiasmés par les opportunités devant nous, le meilleur reste à venir.

