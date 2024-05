Le distributeur d’une chanson populaire de protestation de Hong Kong la supprimera de toutes les plateformes, déclare son créateur

HONG KONG (AP) — Le distributeur d’une chanson populaire de protestation à Hong Kong a décidé de supprimer la musique de toutes les plateformes en raison d’un interdiction judiciaire dans la ville, a déclaré vendredi le groupe qui a créé la chanson, une semaine après YouTube a bloqué l’accès à ses vidéos.

Dgxmusic a déclaré sur Instagram avoir exprimé son opposition à la décision d’EmuBands, le distributeur, de supprimer « Glory to Hong Kong », largement chanté par les manifestants lors d’énormes manifestations antigouvernementales en 2019.

Le groupe a déclaré que la chanson avait déjà été supprimée d’iTunes et d’Apple Music dans diverses régions. La plupart des versions de la chanson n’étaient pas non plus disponibles sur Spotify à Hong Kong vendredi.

Ce mois-ci, une cour d’appel a fait droit à la demande du gouvernement d’interdire la diffusion ou la distribution de la chanson plaidant en faveur de la séparation de Hong Kong de la Chine.

« La chanson elle-même n’est pas interdite par l’injonction. Nous espérons que la chanson sera rétablie dès que possible », a déclaré Dgxmusic.

EmuBands, basé à Glasgow en Grande-Bretagne, n’a pas fait de commentaire dans l’immédiat.

L’interdiction demandée par le gouvernement de Hong Kong a suscité des inquiétudes quant à un nouveau déclin de la liberté d’expression et de la liberté sur Internet dans la ville. Les critiques ont également averti que cela pourrait perturber le fonctionnement des géants de la technologie et nuire à l’attrait de la ville en tant que centre financier mondial.

La semaine dernière, YouTube a bloqué l’accès à 32 vidéos de la chanson considérées comme des « publications interdites » en vertu de l’injonction pour les téléspectateurs de la ville. L’entreprise technologique s’est déclarée déçue par la décision du tribunal et continuerait d’examiner ses options.

Mardi, le dirigeant de Hong Kong, John Lee, a déclaré que le gouvernement continuerait de surveiller les plateformes Internet pour déceler tout non-respect de l’ordonnance du tribunal.

« Gloire à Hong Kong » est largement considéré comme l’hymne du mouvement de protestation de 2019, qui a été suivi d’une répression gouvernementale qui a pratiquement effacé les voix dissidentes dans la ville.

Les cas où la chanson a été jouée par erreur comme hymne officiel de la ville lors d’événements sportifs internationaux, au lieu de l’hymne national chinois, « Marche des Volontaires », ont également provoqué la colère des autorités municipales.

Le gouvernement a intenté une action en justice l’année dernière après la résistance de Google pression pour afficher l’hymne national chinois comme premier résultat dans les recherches de l’hymne de la ville au lieu de la chanson de protestation.