Le distributeur de lait au robinet de l’île de Vancouver serait le premier au Canada

Si le fromage est demandé, le lait l’est aussi.

Little Qualicum Cheeseworks, établie en 2001, est une ferme de fabrication de fromage à Parksville, en Colombie-Britannique, et ils croient qu’ils sont le premier distributeur de lait au robinet au Canada, ayant été lancé en 2017.

Alors, qu’est-ce qu’un distributeur de lait au robinet exactement ?

Les particuliers apportent leurs bouteilles réutilisables (ou en achètent au magasin de la ferme) et les remplissent de lait frais, pasteurisé, provenant des vaches qui paissent à la ferme (appelée Morningstar Farm).

Un litre de lait coûte 2,75 $, moins que ce que vous trouverez dans une épicerie, a déclaré Chelsea Enns, propriétaire de la ferme avec son mari, Albert Gorter.

Leur lait entier provient de leurs vaches nourries à l’herbe et a une teneur en matières grasses d’environ 4,4%, fournissant cette «bonté crémeuse», a déclaré Enns. Cependant, la teneur en matières grasses de leur lait peut légèrement fluctuer, car ils ne séparent pas la crème du lait, puis la rajoutent pour atteindre la teneur en matières grasses souhaitée, comme le feraient d’autres producteurs de lait.

Enns et Gorter ont acheté la ferme de Parksville en 2021 après la retraite de l’ancienne propriétaire, Nancy Gourlay. Ayant déjà été producteurs laitiers au Manitoba, le couple rêvait un jour de transformer son propre lait, mais estimait que l’exploit ressemblait trop à un « grand nouveau monde ».

«C’était un peu intimidant pour nous, comme, comment pouvons-nous commencer? De quel équipement avons-nous besoin ? Où installons-nous tout cela et toutes ces choses? Nous ne savions pas vraiment par où commencer.

En 2020, le couple est parti en vacances sur l’île de Vancouver et a visité Little Qualicum Cheeseworks. Ils ont goûté du fromage et ont vu l’opération de première main, pensant que la petite ferme pittoresque était leur rêve.

Comme le destin l’a voulu, la ferme a été mise en vente un an plus tard, ce qu’ils ont appris par l’intermédiaire d’un ami agriculteur commun.

« Il a appelé mon mari, Albert, et a dit: » Vous ne devinerez jamais ce qui est à vendre « », a déclaré Enns, et en septembre 2021, le couple avait acheté la ferme.

Comme c’est le cas pour la plupart des membres de l’industrie agricole, il s’agit d’un engagement quotidien avec peu de temps libre, ce qui rend difficile de voir leur famille au Manitoba. Pourtant, le couple se rappelle souvent leur histoire d’achat de la ferme et comment c’est là où ils sont censés être.

« C’est la seule chose que je changerais. Si je pouvais faire déménager mes parents ici ou ma sœur », a déclaré Enns, expliquant à quel point elle aime être nichée entre les montagnes et l’océan.

La ferme manitobaine de 600 acres du couple comprenait environ 130 vaches traites dans un système de salle de traite. Aujourd’hui, le couple possède environ 90 acres et traite ses 50 vaches avec un robot VMS (système de traite volontaire).

« Le robot fonctionne 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, et les vaches peuvent choisir quand elles entrent pour être traites. Elles entrent volontairement pour être traites et peuvent être traites jusqu’à six fois par jour si c’est ce qu’elles veulent. La plupart d’entre eux le font environ quatre fois par jour. C’est bien pour eux. »

C’est un gagnant-gagnant pour les vaches et la ferme. Les traites fréquentes sont plus naturelles pour les vaches, ce qui les amène à produire plus de lait, a expliqué Enns.

Little Qualicum Cheeseworks est ouvert au public six jours par semaine, toute l’année. Les visiteurs peuvent profiter de visites autoguidées, voir les champs, regarder des séquences vidéo du système de robot VMS en action, rencontrer les veaux dans la grange ou profiter de l’aire de pique-nique. De plus, les gens peuvent déguster du fromage à la fromagerie de la ferme ou remplir leurs bouteilles propres et réutilisables de lait frais.

En plus du fromage, du lait et d’autres produits dans leur magasin de la ferme, le couple est ravi d’avoir sa machine à crème glacée en marche cet été, où les gens peuvent déguster de la vanille, du chocolat et de la crème glacée molle twist.

Vous pouvez en savoir plus sur Little Qualicum Cheeseworks en visitant leur site Web cheeseworks.ca.

@kimakimberlin

[email protected]

Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter

AgricultureÉleveurs laitiersRÉCOLTE